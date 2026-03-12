Ключевые моменты:

Десант невозможен: российский флот заблокирован в Новороссийске;

Приднестровье — не угроза: 1500 плохо вооружённых солдат не способны на прорыв;

География на нашей стороне: Днепр, Южный Буг и лиманы — природные крепости;

«Круговая оборона» — это плановое укрепление, а не признак окружения.

Материал подготовлен на основе комментариев представителей украинских Сил обороны и военных экспертов.

Журналисты получили пояснения от спикера Военно-Морских Сил ВСУ капитана 2 ранга Дмитрия Плетенчука, который прокомментировал текущую ситуацию в Черном море и возможность морского десанта.

Также были использованы оценки бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины, капитана 1 ранга запаса Андрея Рыженко, который проанализировал потенциальные риски со стороны российского контингента в непризнанном Приднестровье.

Отдельно журналисты проанализировали заявление начальника Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» полковника Дениса Носикова о подготовке Одесской области к круговой обороне и развитии добровольческих формирований территориальных громад в рамках государственной программы национального сопротивления.

Для оценки военно-политической ситуации использованы открытые данные о численности российских войск в Приднестровье, а также публичные заявления командования ВМС Украины о перемещении кораблей Черноморского флота РФ из Севастополя в Новороссийск.

Кроме того, журналисты проанализировали прогнозы украинского военного обозревателя полковника Константина Машовца относительно возможных направлений российских наступательных операций в 2026 году, в частности в Донецкой области и на Запорожском направлении.

Где враг готовит прорыв?

По прогнозам военных экспертов, в этом году противник попытается выйти на административные границы Донецкой и, возможно, Запорожской областей. Известный украинский военный обозреватель полковник Константин Машовец считает, что после окончания холодов противник может сосредоточить усилия на проведении Славянско-Краматорской и Орехово-Запорожской наступательных операций.

Россияне ставят своей целью захват всего Донецкого региона и обеспечение сухопутного коридора между Крымом и Донбассом. Главной же целью, к которой стремится противник, является ликвидация Украины как государства.

Морской заслон защищает Одессу

В этом контексте жителей Одесской области волнует и вопрос угрозы продвижения оккупантов к административным границам региона. Тем более что недавно в информационном пространстве появилось сообщение о подготовке Одессы к круговой обороне. Такой заголовок не мог не вызвать резонанса среди местного населения.

Неужели южной столице Украины действительно угрожает новое российское наступление или даже захват?

— Нет, не угрожает, — ответил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил ВСУ, капитан 2 ранга.

По словам офицера, захватить Одессу враг пытался с самого начала полномасштабного вторжения. Однако у россиян ничего не получилось. Хотя риск оккупации крупнейшего морского порта страны и отрезания Украины от Черного моря в 2022 году действительно существовал.

Чтобы попытаться занять Одессу, противнику, как тогда, так и сейчас, необходимо подойти к городу со стороны Николаевской области с одновременной высадкой морского десанта на побережье.

Однако за четыре года войны ситуация изменилась — и далеко не в пользу противника. Если в марте 2022 года россияне находились на правобережье Херсонской области, то сейчас они удерживаются лишь на левом берегу Днепра. Более того, их корабли уже не могут свободно действовать в Черном море, поскольку постоянно находятся под огневым воздействием украинских сил.

Куда исчезли российские корабли?

— Как сказал командующий Военно-Морскими Силами вице-адмирал Алексей Неижпапа, сейчас мы пришли к концепции, когда фактически воюем возле вражеского морского побережья, а не своего, как это было раньше. Любая угроза со стороны российских захватчиков нивелируется благодаря присутствию в акватории Черного моря Сил обороны Украины и береговых ракетно-артиллерийских войск. Именно этот фактор заставил россиян вывести боеспособные корабли Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя и скрывать их в Новороссийске, — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Офицер отметил, что поводов для паники относительно возможного захвата Одесской области нет. Тем более что для приближения к областному центру противнику необходимо преодолеть множество природных преград с левого берега Днепра.

От захватчиков нас отделяют Днепр, Южный Буг и Тилигульский лиман. К тому же морское побережье сейчас значительно лучше укреплено.

При этом продолжать укрепление оборонительной линии необходимо. Это повседневная комплексная работа, которую нужно выполнять уже сейчас, чтобы завтра не оказалось слишком поздно. Ведь враг никуда не исчез, и угроза самому существованию Украины как государства остается.

Приднестровский узел: почему угроза с левобережья Днестра остаётся мифом

По состоянию на сегодня спикер ВМС считает нереалистичной и любую вооруженную угрозу Одесскому региону со стороны российских войск в непризнанном Приднестровье. По его словам, этот анклав зажат между Украиной и дружественной Молдовой, что делает его фактически изолированным.

К тому же российский военный контингент, находящийся там, немногочисленный и плохо вооружённый. Поэтому любые попытки прорваться в Украину с этой территории были бы для россиян самоубийственными.

Так же оценивает риски российского наступления на Одесскую область и бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании «Соната» капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко.

По его мнению, сейчас в непосредственной близости к административным границам региона находятся лишь российские войска, незаконно размещённые в Приднестровье. Однако серьезно рассматривать возможность наступления с этого направления не стоит, поскольку группировка там насчитывает около 1500 человек.

Кроме того, на границе с так называемой ПМР постоянно находятся хорошо укомплектованные украинские подразделения, способные заблокировать любые попытки продвижения в сторону Одесской области.

— Таким образом, фактор присутствия российских войск в Приднестровье теоретически мог бы сыграть роль лишь в случае наступления оккупантов с востока — со стороны Николаева и, возможно, с моря, как они пытались сделать в марте 2022 года. Но сейчас у противника таких возможностей нет. На суше он находится за Днепром и не имеет ближайших перспектив для успешного форсирования водных преград. Да и позиции россиян в Черном море за четыре года войны значительно ослабли из-за постоянной угрозы со стороны украинских средств поражения, — прокомментировал экс-заместитель начальника штаба ВМС.

Почему же Одессу готовят к круговой обороне?

Что касается подготовки Одесской области к круговой обороне и подобных заголовков в СМИ, то они отражают разговор, в ходе которого своими мыслями по поводу четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения делился начальник Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» полковник Денис Носиков.

Среди прочего у офицера спросили, насколько сегодня Одесская область готова к обороне с учетом максимально сложных сценариев и риторики российских пропагандистов о том, что «Одесса — русский город».

Полковник Денис Носиков ответил, что сейчас Одесскую область готовят к круговой обороне с созданием сложной системы фортификационных и инженерных сооружений и заграждений.

Кроме того, офицер отметил, что параллельно продолжается наращивание подразделений добровольческих формирований территориальных громад с привлечением местных жителей.

«Это тысячи людей — пенсионеры, студенты и другие граждане, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут служить в рядах Сил обороны Украины. Они проходят подготовку для отражения агрессии в рамках программы подготовки населения к национальному сопротивлению на соответствующих полигонах. И весь этот комплекс мер реализуется для того, чтобы враг понимал: просто так сюда никто не зайдет», — подчеркнул в интервью Денис Носиков.

Таким образом, угрозы захвата Одесской области на данный момент нет. Однако воздушный террор со стороны противника сохраняется. К этому необходимо быть готовыми: заботиться о себе и безопасности близких, не поддаваться панике, верить в наши Силы обороны и в победу Украины.

Словарь «ОЖ»:

Круговая оборона — это не подготовка к осаде в центре города, а создание разветвленной системы укреплений, которая позволяет отражать атаки с любого направления, превращая регион в неприступную крепость.

Одесса: март 2022 vs март 2026

Март 2022 Март 2026 Враг под Николаевом

флот РФ на рейде под Одессой

ВСУ на стадии формирования ТрО Враг застрял на левобережье Днепра

флот РФ скрывается в Новороссийске

Одесская область — мощный стратегический укрепрайон

