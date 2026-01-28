Ключевые моменты:

В Одессе дрон попал в частный жилой дом;

Три человека получили ранения, погибших нет;

В городе объявлен День траура по жертвам предыдущей атаки.

Атака дронов на Одессу: что известно о последствиях

В ночь на 28 января Одесса и Одесская область снова подверглись атаке со стороны России.

В городе зафиксировано попадание беспилотника в частный жилой дом и православный монастырь в Киевском районе города. По предварительным данным, погибших нет, однако пострадали три человека. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации и городской военной администрации.

21-летний мужчина получил осколочное ранение. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

Еще двум пострадавшим — мужчинам 67 и 80 лет — медицинскую помощь оказали на месте. У них диагностировали черепно-мозговую травму и острую реакцию на стресс. От госпитализации они отказались.

На месте происшествия работают все экстренные и оперативные службы.

Сегодня в Одессе объявлен День траура. Город скорбит по людям, которые погибли в результате российской атаки в ночь на 27 января. В результате ночной массированной дроновой атаки 27 января в Одессе повреждены десятки домов в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах. Погибли три человека. Еще три человека числились пропавшими без вести. Ранены 35 человек, из них 12 человек госпитализированы.

