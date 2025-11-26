Ключевые моменты

В Одессе продолжаются частые и длительные отключения света, поэтому горожане хотят понимать, как долго они будут продолжаться и как формируются графики.

Причиной отключений являются масштабные повреждения энергетической инфраструктуры области после атак на 12 подстанций, из-за чего сети работают в сложном режиме.

Графики стабилизационных отключений определяет «Укрэнерго», а ДТЭК только распределяет объемы ограничений и формирует ежедневный и недельный график.

При дефиците в энергосистеме применяют экстренные отключения, которые не зависят от графика и отменяются только по команде «Укрэнерго».

Есть предпосылки для сокращения продолжительности отключений, поскольку атомные электростанции работают на максимуме, а импорт электроэнергии вырос.

Что такое ДТЭК Одесские электросети – Справка «ОЖ»

ДТЭК Одесские электросети – оператор системы распределения электроэнергии в Одесской области. Им – как и всеми областными энергооператорами – управляет Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго». Это – главный диспетчер страны.

ДТЭК обязан выполнять его указания. «Укрэнерго» определяет общие объемы отключений, а ДТЭК на месте распределяет их по графикам для групп потребителей.

Что сегодня происходит с энергетикой в Одесской области?

– В течение октября и ноября количество атак врага на энергетическую инфраструктуру Одесской области увеличилось. За последние полтора месяца враг значительно повредил 12 подстанций ДТЭК в Одесском, Измаильском, Подольском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. Одна из станций была атакована дважды. Масштабы разрушений колоссальны. Для полного восстановления всех энергетических объектов нужны значительное время и ресурсы, – сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Кроме того, длительные отключения света происходили из-за снижения генерации электроэнергии на атомных энергоблоках украинских АЭС.

Между регионами существуют высоковольтные «мосты» – линии электропередачи и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по этим узлам передачи. Поэтому, даже когда электроэнергия производится, из-за разрушенных сетей ее часто физически невозможно доставить к потребителям, в том числе в Одесскую область.

– Сейчас энергетики вернули свет во все дома области, – рассказали в ДТЭК. – Там, где была техническая возможность, – восстановили работу оборудования до минимального работоспособного состояния. Там, где для ремонта нужно значительно больше времени, – обеспечили клиентов светом через временные ремонтные схемы. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. Ведь из-за перегрузки оборудования в пиковые часы потребления, когда люди одновременно пользуются энергоемкими приборами, происходят локальные аварии.

Зачем нужны графики стабилизационных отключений?

Стабилизационные отключения вводят, когда ситуация в энергосистеме прогнозируема. То есть «Укрэнерго» может спрогнозировать уровень выработки электроэнергии генерирующими объектами, уровень потребления света по Украине и сбалансировать их. Если электроэнергии не хватает, чтобы покрыть потребности в свете всех украинцев, главный диспетчер страны дает указание применять графики стабилизационных отключений в каждой конкретной области – в том числе и в Одесской.

Графики размещены:

– Это вынужденная мера, которая позволяет сохранить устойчивость и целостность сети и распределить свет между всеми регионами так, чтобы система выдержала нагрузку, – отмечают в компании. – Самостоятельно решения о введении или отмене любых ограничений/отключений/графиков ДТЭК не принимает. Это зона ответственности НЭК «Укрэнерго». ДТЭК обязан выполнять его указания, чтобы избежать масштабных аварий во всей энергосистеме. То есть, каждый вечер «Укрэнерго» дает распоряжение на следующий день по ограничению света. А специалисты ДТЭК превращают их в понятный людям график.

Когда вводят экстренные отключения?

– Экстренные отключения – это когда «Укрэнерго» дает указание ДТЭК на срочное ограничение потребления света на определенный объем. Например – 25, 50 или 100 МВт. В таком случае энергетики ДТЭК обязаны в течение 3–15 минут отключить определенное количество клиентов. То есть ограничить потребление на установленное НЭК количество мегаватт. Если не применять ограничения, могут произойти масштабные аварии в сети. Во время действия экстренных отключений графики не работают, – подчеркивают в ДТЭК. – Экстренные отключения вводятся на неопределенное время. Отменяются – по указанию «Укрэнерго».

Как составляются графики?

Графики стабилизационных отключений одинаковы для всех регионов. Они разбиты на 30-минутные интервалы – шесть очередей. Каждая из них – еще на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и так далее. Когда нужно снизить нагрузку, отключают определенное количество очередей – в зависимости от доступного объема электроэнергии в данный момент. В очереди отключений не включают критическую инфраструктуру, больницы, водоканалы, транспорт.

– Для удобства планирования своих дел доступны два графика, – сообщили в ДТЭК. – График на сутки – четкое расписание зон «Свет есть» (белая) и «Света нет» (темно-серая). Прогнозный график на неделю показывает временные промежутки, когда свет может быть отключен, и часы со светом. Он позволяет планировать жизнь на более длительный период. Однако ситуация может меняться несколько раз в сутки в соответствии с указаниями «Укрэнерго». Если ДТЭК получает команду на уменьшение объемов ограничений – у клиентов появляется больше света. Если есть команда на увеличение объемов ограничений – периоды пребывания без электроэнергии становятся более длительными.

То есть, по приказу «Укрэнерго» электроэнергии у одесситов может не быть вместо четырех часов все восемь. Однако в выходные, когда не работает большинство промышленных предприятий, есть возможность обеспечить населению больше времени со светом.

Почему по графику свет есть, а дома его нет?

Бывает, что стабилизационные отключения по графикам дополняются еще и плановыми – из-за ремонтных работ. То есть люди могут оставаться без света почти на сутки.

– Мы стараемся выполнять плановые работы по модернизации сети в периоды отключений по графикам, чтобы лишний раз не мучить людей, – заверяют в ДТЭК. – Но иногда для плановых ремонтов нужно больше времени. И тогда накладываются и ремонты, и отключения по графикам. К сожалению, такие накладки случаются. А если есть несовпадения графиков, клиенты могут оставить обращение на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия». Он расположен ниже под графиками. Наши специалисты его обработают.

Почему у некоторых абонентов изменились номера групп?

– Группа может измениться во время аварий после обстрелов или ремонтов, – отметили в ДТЭК. – В это время дома временно подключают по другой схеме питания. Также изменения возможны после актуализации базы адресов, когда улицы переименовываются или выявляются неточности в предыдущих данных.

Как узнать свою группу, если на сайте ДТЭК нет адреса

– Самая распространенная причина – некорректный ввод данных в поиске или технические обновления в базе адресов, – отмечают в ДТЭК. – Например, система может не распознать адрес, если он указан с ошибкой, в сокращенном виде или без номера дома.

Если вы не видите свой адрес на сайте, рекомендуем:

Проверить правильность написания адреса на украинском языке в поисковом поле;

Убедиться, не была ли ваша улица переименована;

Если адрес написан правильно и все равно не отображается в графике, нужно заполнить форму обратной связи в разделе «Отсутствует электроэнергия». Он расположен под недельным графиком отключений.

После получения обращения специалисты ДТЭК проверяют информацию и обновляют данные в системе.

Сократится ли количество отключений света в Одессе?

Несмотря на то, что сегодня отключения электричества длятся довольно долго, вскоре, заверяют эксперты, света в домах одесситов должно стать больше. Украинские АЭС возобновили работу на максимальной мощности. Кроме того, увеличился импорт электроэнергии. Это уже привело к сокращению графиков почасовых отключений.

– Мы не можем спрогнозировать действия врага, – подчеркивают в ДТЭК. – Отсутствие света в домах украинцев – это исключительно последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Тем не менее мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить каждый дом электроэнергией. А нашим клиентам рекомендуем потреблять электричество разумно: после того как свет появился в доме, не включать одновременно энергоемкие приборы, а пользоваться ими по очереди. Это поможет минимизировать риск аварийных ситуаций.

