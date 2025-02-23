Об этом он заявил накануне изданию «Новини.LIVE», комментируя недавние громкие заявления американского президента.

По мнению Саакашвили, Трамп имеет собственное видение завершения войны в Украине и действует в соответствии со своими стратегическими целями. Он отметил, что важно вести диалог с различными мировыми лидерами, ведь это может способствовать усилению поддержки Украины.

В частности, бывший губернатор Одесчины сравнил Зеленского с Черчиллем, который в разгар Второй мировой войны вынужден был вести сложные переговоры с президентом США Франклином Рузвельтом, и выразил уверенность в том, что такие переговоры необходимы для достижения победы.

«Я уверен, что нам нужен методичный диалог, нам нужно общаться всем, и тогда мир будет на стороне Украины», — заявил Михаил Саакашвили.

Напомним, с 2021 года грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили находится в тюрьме на родине. Он приговорен к тюремному заключения по двум уголовным делам, касающимся его деятельности как президента страны в 2004-2007 годах.

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Фото: Радио Свобода