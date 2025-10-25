Ключевые моменты:

Как сообщают источники издания «Думская», соответствующее решение планируют утвердить на партийном съезде, который состоится уже сегодня, 25 октября. Стоит отметить, что в настоящее время Ахмеров возглавляет фракцию «Доверяй делам» в Одесском областном совете.

По словам источников, совмещение двух руководящих должностей в партии не вызовет проблем, однако с постом директора департамента коммунальной собственности могут возникнуть сложности – должность, вероятно, придется оставить.

