Ключевые моменты:
- Александр Ахмеров, директор департамента коммунальной собственности и депутат облсовета, возглавит фракцию «Доверяй делам» в Одесском горсовете.
- Решение планируют утвердить на партийном съезде.
- Ахмеров также руководит фракцией ДД в Одесском облсовете, но может лишиться должности директора департамента.
Как сообщают источники издания «Думская», соответствующее решение планируют утвердить на партийном съезде, который состоится уже сегодня, 25 октября. Стоит отметить, что в настоящее время Ахмеров возглавляет фракцию «Доверяй делам» в Одесском областном совете.
По словам источников, совмещение двух руководящих должностей в партии не вызовет проблем, однако с постом директора департамента коммунальной собственности могут возникнуть сложности – должность, вероятно, придется оставить.
Известно, что Александр Ахмеров женат на депутате Одесского горсовета Светлане Осауленко.
Как сообщалось, после лишения гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова заметно ослабли позиции главы Одесского райсовета Виталия Барвиненко.