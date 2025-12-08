Ключевые моменты:

Реконструкцию Ивановского путепровода профинансирует Япония — без затрат из бюджета Одессы.

Мост признан аварийным еще в 2021 году, движение ограничено.

Проект включает полную замену моста и новые инженерные сети.

Реконструкция Ивановского путепровода в Одессе

Во время общественных слушаний по бюджету Одессы на 2026 год сообщили, что правительство Японии выделит средства на капитальный ремонт Ивановского путепровода. Проект реализуют как международную техническую помощь — городская казна не будет задействована, подчеркнул глава департамента экономического развития Андрей Розов.

Работы запланированы на 2027 год, а финансирование Одесса рассчитывает получить уже в 2026-м.

Согласно проектному портфелю инвестиций на 2026 год, ориентировочная стоимость ремонта — 1,75 млрд грн. Технический проект на платформе DREAM предусматривает масштабные работы:

полный демонтаж аварийной конструкции и строительство нового моста;

монтаж новой контактной сети для троллейбусов;

современное наружное освещение;

систему отвода дождевых вод;

перенос всех инженерных сетей — газовых, электрических, связи, ЛЭП 110 кВ и железнодорожных коммуникаций.

Почему ремонт путепровода так важен

Ивановский мост, построенный в 1967 году, является ключевым транспортным узлом Одессы, ведущим, в частности, в аэропорт. Через него проходят важные маршруты общественного транспорта, включая троллейбусы и маршрутки, а также частные автомобили. Однако состояние конструкции ухудшалось годами, и в 2021 году объект признали непригодным для эксплуатации.

Уже несколько лет жвижение по мосту ограничено, установлен запрет для транспорта массой более пяти тонн, а пешеходные проходы ограждены. В конце 2024 года ограничения были продлены до конца 2025 года. Его реконструкция постоянно откладывается из-за проблем с финансированием и военного положения.

