Внимание! Материал не является рекламным. Впечатления и мнения субъективны и отражают личные вкусы автора.

Осторожно, эта статья вызывает аппетит!

Украинская кухня на Итальянской улице

Чтобы найти понятную еду, далеко ехать не нужно. Искать её стоит в самом центре, на улице Итальянской (бывшей Пушкинской), напротив Дома с ангелом.

В этом доме, фасад которого недавно отреставрировали, находится ресторан с аппетитным названием «Сало». Полтора года назад он открылся на улице Балковской, а в феврале этого года переехал в центр города.

Первое, что хочется отметить — аккуратная вывеска, не портящая старинное здание. Внутри, несмотря на традиционное название, обошлось без пластиковых цветочков в «народном стиле».

Здесь удобная современная мебель и стулья на любой вкус. Правда, музыкальное сопровождение в стиле «сельской ярмарки» напоминает, что мир не идеален и полной гармонии никто не обещал. Но я пришла сюда за другим — посмотрим меню.

Что в меню ресторана “Сало”?

Меню основано на хитах украинской кухни — борщах, варениках и десятках настоек. Основное меню небольшое: по 2–4 вида закусок, салатов, супов и горячих блюд.

К основному меню добавляют сезонные предложения. Летом — холодные супы, блюда с гриля. Сейчас появилось шесть осенних позиций: с тыквой, грибами — «Юшка из лесных грибов с томлёными говяжьими щёчками» (286 грн), «Тыквенные деруны с корицей и солёной карамелью» (154 грн), «Имбирный кофе с халвой» (92 грн). Всё это пахнет теплом и уютом.

Да, и сырники (188 грн) здесь тоже есть — куда без них? Но искать их нужно в десертах, а не в завтраках. Завтраки подают до обеда, они сытные и могут его заменить.

Из алкоголя — настойки собственного производства, можно заказать дегустационный сет (400 грн). Винная карта скромная, без белых вин: два вида Артёмовского игристого и красное сухое от Leleka Winery. Пиво — от одесской крафтовой пивоварни.

Цитаты из меню

Большой украинский завтрак — 238 грн

Салат из копчёной тыквы с персиком и фермерской курицей — 212 грн

Крем-суп из солнечной тыквы с красной чечевицей — 178 грн

Настоящий банош — 168 грн

Адские рёбра (550 г) — 498 грн

Котлета по-киевски — 228 грн

Палюшки со шкварками и белыми грибами — 168 грн

Одесская цаца — 148 грн

Сладкие вареники с маково-творожной начинкой и карамелью — 182 грн

Какие на вкус блюда в “Сале”? Форшмак с тайнами и борщ-конструктор

Чтобы познакомиться с рестораном ближе, я заказала Форшмак (137 грн), Борщ (228 грн), Картошку для 3 ОШБр (138 грн) и безалкогольный коктейль «Маричка без грехов» (98 грн).

Первое, что удивило, — быстрая подача. Через пять минут на столе были форшмак и картошка. Форшмак — понятен, а вот жареная картошка к борщу вызывала вопросы.

Форшмак подают оригинально: баночка на тарелке с огурцами и ломтями белого багета. Текстура — кремовая, плотная, с кусочками сельди и добавлением икры (вероятно, минтая). На вопрос о составе официант ответил, что это тайна.

На вкус — очень удачно, особенно в сочетании со свежим огурцом: ломтик хлеба, кружочек огурца и ложка форшмака — идеально.

Коктейль «Маричка без грехов» — безалкогольная версия «Кровавой Мэри», подаётся с маринованным огурцом и отлично подходит ко всем несладким блюдам.

Картошка для 3 ОШБр — позиция с смыслом. За этой аббревиатурой стоит Третья отдельная штурмовая бригада. Половина стоимости блюда идёт на сбор средств для бойцов. В акции участвуют 430 заведений, из них пять в Одессе, включая «Сало». Уже собрано почти шесть миллионов гривен.

Картошка — классическая по-селянски, с хрустящей корочкой, шкварками и зеленью. Порция большая, на фото кажется меньше.

Борщ. Подаётся с дополнениями: чеснок, лук, зелень, две пампушки, кусочки сала, горчица и сметана. В тарелке прячется копчёное свиное рёбрышко — его здесь коптят сами и варят борщ именно на нём. Мясо вкусное, но есть руками, конечно, не решилась.

Борщ густой, насыщенного красного цвета, с фасолью и мелко нарезанными овощами. Сладковатый, любителям таких борщей понравится. Мне показался чересчур сладким, но сметана и горчица уравновешивают вкус. Сало — нежное, идеально дополняет блюдо.

Общее впечатление о ресторане “Сало”

Счёт составил 600 грн, впечатления — исключительно положительные. Хочется вернуться и попробовать десерты: вареники с маком или вишнёвый штрудель. Порции большие, можно брать одно блюдо на двоих.

А ещё здесь, похоже, рады питомцам — на полке я заметила миску для четвероногих гостей.

Читайте также:

Вкус Крыма в сердце Одессы: как ресторан «Хаджибей» сохраняет культуру коренного народа