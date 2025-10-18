Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни».
Ключевые моменты:
- Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что жена главы ОВА Ирина Кипер имеет российский паспорт, водительские права и ведет бизнес в России.
- Олег Кипер подчеркнул, что его жена получила украинское гражданство 25 марта 2022 года и отказалась от российского.
- Кипер заявил, что любые претензии Труханова касаются лично его, а втягивать сюда его семью недопустимо.
Напомним, ранее Труханов заявил, что согласно его данным, жена главы ОВА Ирина Кипер обновила паспорт РФ в 2020 году, получила водительские права, а также якобы ведет предпринимательскую деятельность в России и платит там налоги. Кроме того, он утверждает, что у нее открыт счет в иностранном банке на девичью фамилию.
В ответ Кипер подчеркнул, что его жена получила украинское гражданство еще в марте 2022 года, отказавшись от российского, и уже более 15 лет проживает в Украине.
«Относительно моей жены, она была гражданкой России, когда мы поженились, 15 лет жила со мной, родила двух дочек и получила в начале войны, 25 марта, гражданство Украины, отказавшись от российского гражданства. При этом он (Труханов – ред.) от него не отказался», – резко отреагировал на обвинения Труханова глава Одесской ОВА.
Он также заявил, что предъявлять какие-либо претензии бывший голова Одессы может лично ему, а втягивать в политические «разборки» его семью – «это уже его вопрос, его лично».
Как сообщалось ранее, по информации источников в правоохранительных органах, Труханову готовятся объявить подозрение в сфере хозяйственной деятельности, временно отложив квалификацию по статье о государственной измене.
Напомним, на минувшей неделе, президент Владимир Зеленский подписал Указ, согласно которому мэру Одессы Геннадию Труханову официально приостановили украинское гражданство.
Как интересно, кого не возьми из верхушки-вр, бизнес, депутаты- у всех то родственники с российским гражданством, то бизнес, а то, и все вместе. Но, она же отказалась в начале войны, не смешите мои тапочки, а до войны — почему не отказалась? Как так? …. муженек в военной администрации, а женушка…. проскакала до 2022 г. с российским гражданством и бизнесом в России.
А у Кипера есть родственники-посмертные герои Украины, а у его … жены? ИЛИ только паспорта и бизнес в России?