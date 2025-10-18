Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни».

Ключевые моменты:

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что жена главы ОВА Ирина Кипер имеет российский паспорт, водительские права и ведет бизнес в России.

Олег Кипер подчеркнул, что его жена получила украинское гражданство 25 марта 2022 года и отказалась от российского.

Кипер заявил, что любые претензии Труханова касаются лично его, а втягивать сюда его семью недопустимо.

Напомним, ранее Труханов заявил, что согласно его данным, жена главы ОВА Ирина Кипер обновила паспорт РФ в 2020 году, получила водительские права, а также якобы ведет предпринимательскую деятельность в России и платит там налоги. Кроме того, он утверждает, что у нее открыт счет в иностранном банке на девичью фамилию.

В ответ Кипер подчеркнул, что его жена получила украинское гражданство еще в марте 2022 года, отказавшись от российского, и уже более 15 лет проживает в Украине.

«Относительно моей жены, она была гражданкой России, когда мы поженились, 15 лет жила со мной, родила двух дочек и получила в начале войны, 25 марта, гражданство Украины, отказавшись от российского гражданства. При этом он (Труханов – ред.) от него не отказался», – резко отреагировал на обвинения Труханова глава Одесской ОВА.

Он также заявил, что предъявлять какие-либо претензии бывший голова Одессы может лично ему, а втягивать в политические «разборки» его семью – «это уже его вопрос, его лично».

Как сообщалось ранее, по информации источников в правоохранительных органах, Труханову готовятся объявить подозрение в сфере хозяйственной деятельности, временно отложив квалификацию по статье о государственной измене.

Напомним, на минувшей неделе, президент Владимир Зеленский подписал Указ, согласно которому мэру Одессы Геннадию Труханову официально приостановили украинское гражданство.

Читайте также: Соратники Труханова обвинили главу райсовета Барвиненко в кризисе партии.