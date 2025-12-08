Ключевые моменты:

  • Усатовский сельский совет объявил тендер на строительство бювета стоимостью 3,22 млн грн.
  • Проект включает подготовку площадки, заливку фундамента и строительство здания.
  • Прием тендерных предложений открыт до 19 декабря 2025 года.

Строительство бювета в Усатовом: тендер и детали проекта

На платформе государственных закупок Prozorro появилась информация о планах построить новый бювет по адресу ул. Независимости, 126-Б в Усатово Одесского района.

Заказчиком выступает Усатовский сельский совет, который объявил тендер с ожидаемой стоимостью работ 3,22 млн гривен.

Работы начнутся с подготовки территории. Планируется:

  • снять верхний слой грунта;
  • выкопать траншеи под будущий фундамент и уплотнить основание;
  • создать щебеночную подушку;
  • выполнить бетонное основание и залить ленточный фундамент;
  • после этого приступить к строительству основного здания бювета.

Подача предложений от участников тендера открыта до 19 декабря 2025 года.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы стартовали работы по строительству нового бюветного комплекса на улице Академика Сахарова – на участке между домами № 28, 30, 34 и 36.

