Ключевые моменты:
- Усатовский сельский совет объявил тендер на строительство бювета стоимостью 3,22 млн грн.
- Проект включает подготовку площадки, заливку фундамента и строительство здания.
- Прием тендерных предложений открыт до 19 декабря 2025 года.
Строительство бювета в Усатовом: тендер и детали проекта
На платформе государственных закупок Prozorro появилась информация о планах построить новый бювет по адресу ул. Независимости, 126-Б в Усатово Одесского района.
Заказчиком выступает Усатовский сельский совет, который объявил тендер с ожидаемой стоимостью работ 3,22 млн гривен.
Работы начнутся с подготовки территории. Планируется:
- снять верхний слой грунта;
- выкопать траншеи под будущий фундамент и уплотнить основание;
- создать щебеночную подушку;
- выполнить бетонное основание и залить ленточный фундамент;
- после этого приступить к строительству основного здания бювета.
Подача предложений от участников тендера открыта до 19 декабря 2025 года.
Напомним, в Пересыпском районе Одессы стартовали работы по строительству нового бюветного комплекса на улице Академика Сахарова – на участке между домами № 28, 30, 34 и 36.
