Ключевые моменты:

Уже с января завод «Черноморский солезавод» начнет выпускать пищевую, таблетированную и животноводческую соль.

Извлечение соли из Куяльника не вредит лиману — оно снижает опасную засоленность и защищает экосистему.

Производство создаст около 50 рабочих мест и уже внедряет современные автоматизированные процессы.

Производство соли в Одесской области

В ближайшее время в Одесской области начнется выпуск пищевой и технической соли на новом заводе «Черноморский солезавод». Это первый в Украине новый завод по производству соли, построенный после начала масштабной войны.

Сырьем станет соль из Куяльницкого лимана. Решение использовать местные ресурсы появилось после общения с администрацией Нацпарка «Куяльницкий» и изучения экологической ситуации. Об этом журналистам ОdessaОnline рассказал совладелец предприятия Виталий Руденко.

Сейчас лиман переживает серьезные изменения: уровень солености постоянно растет, пресная вода почти не поступает, а пересыхание реки усугубило проблему. Собранные во время толоки образцы показали высокое качество соли— около 95–96% натрия хлорида. Это сырье подходит для солей высокого сорта после переработки.

По словам Виталия Руденко, на заводе запланированы три направления выпуска:

Пищевая соль — от стандартных килограммовых пачек до промышленной фасовки в 1,5-тонные биг-бэги.

Таблетированная соль для водоочистки — производство уже работает; с января перейдёт полностью на сырье из Куяльника.

Соляные блоки для животноводства — старт во втором полугодии следующего года.

Основной запуск пищевой продукции намечен на январь.

По теме: Что не так с солью в Одессе: как выбрать ее для консервации и почему «взрываются» закрутки

Почему изъятие соли полезно для Куяльника

Соленость лимана достигает 300 промилле летом и 200 — зимой, что сопоставимо с уровнем Мертвого моря. Чтобы поддерживать уровень воды, в парк нужно подавать около 15 миллионов кубов в год. Это приносит в лиман около 200 тысяч тонн соли в год. И если ее не извлекать, соленость растет еще быстрее.

«Пересоль уничтожает лечебные грязи, угрожает флоре, а соляная пыль — это риск и для города. Поэтому извлечение соли — не вред, а спасение. Это снижает концентрацию соли и стабилизирует экосистему. Работники парка это подтверждают: привлекают специалистов, проводят расчеты. Мы стараемся поддерживать нацпарк там, где можем — помогаем ресурсами, участвуем в их экологических инициативах», — говорит совладелец предприятия.

Важно, что завод расположен не в парке, а в промышленной зоне Черноморска, а сотрудничество с Куяльником касается исключительно экологической помощи.

Соль будут получать методом солнечного испарения рассола в открытых бассейнах, как в странах Южной Европы. Это не требует вмешательства в структуру лимана и признано оптимальным способом работы с такой природной зоной.

«Никакого строительства или производственной деятельности в пределах парка нет. Деятельность завода — не «добыча», а «изъятие» соли, что жизненно необходимо для экосистемы Куяльника», — подчеркнул Виталий Руденко.

Экспорт и рабочие места

Таблетированная соль и лизунцы будут ориентированы на рынки Молдовы и Румынии. Пищевой продукт пока останется в Украине из-за действующего экспортного ограничения. Завод создаст около 50 рабочих мест, причем большинство операций автоматизировано — это делает труд доступным для женщин и снижает потребность в тяжелом физическом труде.