Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак встретился со своим тезкой – экс-губернатором Сергеем Гриневецким.

Встреча состоялась в неформальной обстановке – на соревнованиях по гандболу.

Фото встречи вызвало активные обсуждения и шутки пользователей соцсетей.

Забавным кадром поделился у себя в «Фейсбуке» глава Одесской организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Сам он в своей оценке ситуации был немногословен:

При этом Анатолий Бойко отметил, что встреча Лысака и Гриневецкого состоялась в неформальной обстановке – на соревнованиях по гандболу:

И подписчики не замедлили отреагировать, в частности, предположив, как мог проходить этот «обмен опытом»:

«Во первых Порто-Франко, во-вторых, объявляешь себя князем и отмежевываешься от всех. Что неясно?» Старый конь борозду не испортит? Недолго музыка играла… Круговорот опыта в природе Полный гандбол Ну все. Пропал Лысак Учит жизни молодого бойца…»

Напомним, Сергей Гриневецкий возглавлял Одесскую ОГА до начала марта 2022, ло тех пор пока после начала полномасштабной войны его не сменил на этом посту кадровый военный, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, полковник Максим Марченко, позже уступивший это место Олегу Киперу.

Сергей Лысак возглавил новосозданную Одесскую городскую военную администрацию 15 октября 2025 года, заняв место лишенного украинского гражданства экс-мэра Геннадия Труханова.

