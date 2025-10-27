Ключевые моменты:

В Одесской области планируют запустить локализованную систему оповещения: сигнал воздушной тревоги будет звучать только в тех районах, где зафиксирована опасность.

Нововведение призвано уменьшить количество тревожных сигналов и облегчить жизнь жителям области.

Локализованная система воздушных тревог в Одесской области

В Одесской области хотят внедрить новую, более точную систему оповещения о воздушных тревогах. Об этом шла речь на заседании коллегии Одесской областной военной администрации.

Сейчас сигнал тревоги включается одновременно по всей области, даже если опасность касается лишь одной ее части. После внедрения новой системы сирены будут звучать только в тех районах, где действительно зафиксирована угроза.

По словам представителей ОВА, такая система снизит психологическое напряжение среди жителей и поможет учреждениям — школам, больницам, предприятиям — работать стабильнее.

«Цель — максимально сократить время реакции во время тревоги, ведь каждая минута может спасти жизнь», — отметили в администрации.

Как работает локальная система оповещения

Локальная система воздушных тревог работает по принципу дифференциации угроз. При дронной опасности тревогу объявляют только в том районе, где зафиксирован пролет вражеского беспилотника или существует потенциальная угроза от работы средств ПВО.

В то же время в случае ракетной опасности тревогу сразу объявляют для всей области, как это было раньше. Такая система позволяет избегать блокирования работы учреждений и предприятий в районах, где отсутствует прямая угроза.

Подобная система уже успешно работает в нескольких регионах Украины: на Киевщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожье. В Одесской области вопрос пока находится на стадии обсуждения, сроки внедрения не уточняются.

