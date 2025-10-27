Ключевые моменты:

31-летний моряк Сергей Келар, старший наводчик минометного взвода, погиб от ранений, полученных при выполнении боевого задания.

Смерть наступила 23 октября в киевской больнице скорой медицинской помощи.

Похороны Героя пройдут в Одессе, дату сообщат позже.

Погиб Сергей Келар из Дивизийской громады

Дивизийская громада Белгород-Днестровского района скорбит по своему земляку — 31-летнему Сергею Келару.

Как сообщили в Дивизийском сельсовете, Сергей служил матросом, старшим наводчиком минометного взвода. Он получил тяжёлые ранения во время выполнения боевого задания и умер 23 октября в Киевской городской больнице скорой медицинской помощи.

Сергей родился и вырос в селе Царичанка, учился в Желтоярской общеобразовательной школе. Рано потеряв родителей, он остался сиротой, но, несмотря на испытания, всегда помогал другим и был известен своей добротой и трудолюбием.

После школы он покинул родное село, но в общине его всегда считали своим.

По желанию Сергея, организацией похорон займется его сестра — Надежда Кожухар. Героя похоронят в Одессе. Место, день и время прощания сообщат позже.

Ранее, выполняя боевые задания на востоке и юге Украины, отдали свои жизни старший матрос Роман Павленко из Раздельной и старший солдат Александр Зайченко из Подольска.

