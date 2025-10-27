Ключевые моменты:

Экс-директор одесского аэропорта помогла частной компании заработать на коммунальном предприятии. Теперь расследование завершено.

Следствие утверждает, что чиновница не подала заявку на сертификацию аэродрома, из-за чего коммунальное предприятие лишилось возможности получать прибыль от обслуживания самолётов.

После этого статус эксплуатанта аэропорта получила частная компания, которая начала зарабатывать вместо коммунального предприятия.

НАБУ завершило расследование против и.о. директора одесского аэропорта

В Одессе завершено расследование против исполняющей обязанности генерального директора коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса». Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Следствие установило, что из-за действий чиновницы предприятие потеряло более 15,6 миллиона гривен. По версии следователей, она умышленно не подала в Госавиаслужбу заявку на сертификацию аэродрома, которая позволяла аэропорту с 2003 года получать доход от авиакомпаний за взлёт, посадку и стоянку самолётов.

Кроме того, чиновница якобы способствовала тому, чтобы статус эксплуатанта аэропорта получила частная компания. В результате в декабре 2020 года коммунальное предприятие лишилось этого статуса, а новая компания начала зарабатывать на предоставлении услуг авиаперевозчикам.

Следствие считает, что своими действиями чиновница нанесла ущерб Одесской территориальной громаде на сумму более 15,6 миллиона гривен.

Одесский аэропорт фигурирует в ряде других криминальных расследований

Одесский аэропорт оказался в центре скандала еще в 2011 году. Тогда Одесский горсовет, который возглавлял Алексей Костусев, проголосовал за создание совместного предприятия с компанией бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

В 2014 году горсовет попытался вернуть имущество аэропорта в собственность и подал иск в суд. Однако Геннадий Труханов, который к тому времени уже занял кресло мэра, подписал с инвесторами мировое соглашение. Правоохранители считают, что он не имел таких полномочий и действовал в сговоре с бизнесменами. Убытки от этой сделки следователи оценивают в 100 миллионов гривен. Дело не закрыто и может быть возобновлено.

