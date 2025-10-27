Ключевые моменты:
- Экс-директор одесского аэропорта помогла частной компании заработать на коммунальном предприятии. Теперь расследование завершено.
- Следствие утверждает, что чиновница не подала заявку на сертификацию аэродрома, из-за чего коммунальное предприятие лишилось возможности получать прибыль от обслуживания самолётов.
- После этого статус эксплуатанта аэропорта получила частная компания, которая начала зарабатывать вместо коммунального предприятия.
НАБУ завершило расследование против и.о. директора одесского аэропорта
В Одессе завершено расследование против исполняющей обязанности генерального директора коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса». Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Следствие установило, что из-за действий чиновницы предприятие потеряло более 15,6 миллиона гривен. По версии следователей, она умышленно не подала в Госавиаслужбу заявку на сертификацию аэродрома, которая позволяла аэропорту с 2003 года получать доход от авиакомпаний за взлёт, посадку и стоянку самолётов.
Кроме того, чиновница якобы способствовала тому, чтобы статус эксплуатанта аэропорта получила частная компания. В результате в декабре 2020 года коммунальное предприятие лишилось этого статуса, а новая компания начала зарабатывать на предоставлении услуг авиаперевозчикам.
Следствие считает, что своими действиями чиновница нанесла ущерб Одесской территориальной громаде на сумму более 15,6 миллиона гривен.
Одесский аэропорт фигурирует в ряде других криминальных расследований
Одесский аэропорт оказался в центре скандала еще в 2011 году. Тогда Одесский горсовет, который возглавлял Алексей Костусев, проголосовал за создание совместного предприятия с компанией бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.
В 2014 году горсовет попытался вернуть имущество аэропорта в собственность и подал иск в суд. Однако Геннадий Труханов, который к тому времени уже занял кресло мэра, подписал с инвесторами мировое соглашение. Правоохранители считают, что он не имел таких полномочий и действовал в сговоре с бизнесменами. Убытки от этой сделки следователи оценивают в 100 миллионов гривен. Дело не закрыто и может быть возобновлено.
