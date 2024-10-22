В Одессе школьница умерла во время воздушной тревоги

Трагедия произошла днем 21 октября. Смерть девочки зафиксировали медики и сообщили об этом в полицию.

В Главном управлении полиции Одесской области рассказали подробности.

По словам учителей, когда ученики и педагоги во время тревоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали «скорую» и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Прибывшие на вызов медики пытались реанимировать девочку, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Для установления причины смерти тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной пометкой «естественная смерть».

По информации руководителя Департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, горе произошло в семье ученицы 77-ой школы.

В соцсетях сообщают, что девочка умерла от сердечного приступа.

Ранее в Одессе трагически погиб 13-летний мальчик, когда, играя в заброшенном фонтане, забрался на его верхнюю бетонную конструкцию, которая обрушилась