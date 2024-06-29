В Одессе во время тревоги скорая отказалась выезжать к ребенку с больным сердцем

Аудиозапись, облетевшую сегодня одесские паблики, опубликовал Телеграм-канал «Одеське життя».

«В Одессе во время тревоги скорая не приедет. Таков регламент работы. И с этим трудно согласиться людям, особенно если в критической ситуации твой ребенок, и ты просто отказываешься понять, почему медики не могут приехать на вызов», – отмечается в комментарии к записи.

Заметим, что ранее один из сотрудников КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» отметил в комментарии «Одесской жизни», что на вызов к ребенку или на ДТП бригада медиков скорой помощи выезжает «даже во время тревоги – на свой страх и риск».

При этом стоит отметить, что мнения людей разделились: так, если одни возмущены сложившейся ситуацией, то другие встали на защиту медиков, напомнив, что не так давно в Одессе погиб фельдшер бригады скорой помощи, выехавшей на место «прилета», а также отметив, что в указанной ситуации состояние ребенка было все же не критическим и врач, хоть и по телефону, но все же пытался помочь.

А что вы, читатели «Одесской жизни», думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях.

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