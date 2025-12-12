Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об угрозе применения врагом баллистики с территории временно оккупированного Крыма. И вскоре прозвучала серия мощных взрывов с интервалом в несколько минут.

«Угроза баллистики из Крыма!

Цель на Черноморск

Снова взрыв… Еще может быть – у укрытие!

Лиманка, аккуратно!

Снова выход, курс Одесса/Черноморск», – проинформировали Телеграм-каналы.

Также сообщается о «прилетах»: после взрывов в городе замечен дым.

Официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.

Показательно, что за несколько минут до тревоги жители микрорайона Таирова в Одессе наблюдали в небе достаточно низко летящий дрон – не исключено, что это был вражеский разведчик, который не стали сбивать в районе жилых многоэтажек.

В настоящее время по баллистике чисто. Но расслабляться пока рано – тревога продолжается, поскольку стало известно о движении в сторону южных районов Одессы ударных дронов.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.