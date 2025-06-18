Ключевые моменты

В Одессе выделят 337 млн грн на систему оповещения;

Количество систем оповещения в городе планируют удвоить;

Начато проектирование новой автоматизированной системы оповещения.

В Одессе усилят систему оповещения

В Одессе планируется на 337 миллионов усилить финансирование системы гражданской защиты и оповещения на 2026-2028 годы. За эти средства планируют увеличить до 400 количество сирен и модернизировать систему оповещения.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной и регуляторной политики горсовета.

Также в Одессе идет проектирование новой автоматизированной системы оповещения, которую представят до конца 2025 года. Ее внедрение запланировано в три этапа в течение 2026-2028 годов. Она будет включать автономную радиосвязь для руководящего состава на случай отключения мобильной связи. Эту сеть хотят сделать синхронизированной с городской, что обеспечит ее включение при общегосударственных сигналах тревоги.

Это будет стоить бюджету около 240 миллионов гривен: 100 млн в 2026 году, по 70 млн — в 2027 и 2028 годах.

Ранее в Одессе планировалось за 24,6 миллиона гривен приобрести средства оповещения и информирования населения. Их планировали разместить в школах, детских садах, на побережье и местах массового скопления людей. Но тендерная процедура прошла с нарушениями, поэтому суд заблокировал закупку.

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