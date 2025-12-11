Ключевые моменты:
- Ночью 12 декабря в Одессе объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.
- Основная угроза – Поскот, Красноселка и север города.
- Местные жители слышат взрывы – работает ПВО, есть первые сбитые цели.
- «Шахеды» заходят тем же маршрутом, что и накануне, также фиксируется движение групп БпЛА по области.
- В части города мигнул или пропал свет.
По информации мониторинговых Телеграм-каналов, «шахеды» летят тем же курсом, что и накануне (Красноселка/Кулиндорово) и, вероятнее всего, будут заходить на поселок Котовского с севера.
Работают силы ПВО, и уже есть результаты.
1 шахед Красноселка/Поскот, остальные – Березовка… Этот шахед минус, остальные – тем же курсом;
Также «шахеды» с моря в направлении Татарбунар;
Красноселка/Поскот, тоже скоро будут следующие… Посидите пока в безопасных местах,
– оповещают мониторы одесситов и жителей области.
Также сообщается о движении группы БпЛА в сторону Белгород-Днестровского и Овидиополя, а с Татарбунар около 10 «шахедов» сейчас поворачивают на Сарату.
Стало известно, что у части города мигнул, а у части и вовсе пропал свет. По всей вероятности, враг снова «работает» по энергообъяетам.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО в 1:58:
В настоящее время есть угроза для жителей поселка Авангард, жилмассива «7 небо», а также микрорайона Школьного (где несколько минут назад прогремела пара достаточно мощных взрывов), центра (район ж/д) и Молдаванки.
Оставайтесь в безопасных местах!
Напомним, в ночь на 11 декабря в результате очередной дроновой атаки россиян пострадал объект энергетики в Одесском районе.