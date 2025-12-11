Ключевые моменты:

Ночью 12 декабря в Одессе объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.

Основная угроза – Поскот, Красноселка и север города.

Местные жители слышат взрывы – работает ПВО, есть первые сбитые цели.

«Шахеды» заходят тем же маршрутом, что и накануне, также фиксируется движение групп БпЛА по области.

В части города мигнул или пропал свет.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, «шахеды» летят тем же курсом, что и накануне (Красноселка/Кулиндорово) и, вероятнее всего, будут заходить на поселок Котовского с севера.

Работают силы ПВО, и уже есть результаты.

1 шахед Красноселка/Поскот, остальные – Березовка… Этот шахед минус, остальные – тем же курсом;

Также «шахеды» с моря в направлении Татарбунар;

Красноселка/Поскот, тоже скоро будут следующие… Посидите пока в безопасных местах,

– оповещают мониторы одесситов и жителей области.

Также сообщается о движении группы БпЛА в сторону Белгород-Днестровского и Овидиополя, а с Татарбунар около 10 «шахедов» сейчас поворачивают на Сарату.

Стало известно, что у части города мигнул, а у части и вовсе пропал свет. По всей вероятности, враг снова «работает» по энергообъяетам.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО в 1:58:

В настоящее время есть угроза для жителей поселка Авангард, жилмассива «7 небо», а также микрорайона Школьного (где несколько минут назад прогремела пара достаточно мощных взрывов), центра (район ж/д) и Молдаванки.

Оставайтесь в безопасных местах!

Напомним, в ночь на 11 декабря в результате очередной дроновой атаки россиян пострадал объект энергетики в Одесском районе.