Ключевые моменты:

Завтра, 12 сентября 2025, в Куяльницком национальном парке состоится толока – акция по очистке Куяльницкого лимана;

Организаторы обещают автобус из Одессы;

Участников просят зарегистрироваться заранее – количество мест ограничено.

Об этом сообщается на странице Куяльницкого парка в Facebook.

«Друзья, ждем вас на самой полезной толоке этого лета! Вместе мы будем собирать соль, чтобы Куяльник мог дышать свободно! Лечим любимый лиман, чтобы он и дальше мог лечить нас», – призывают организаторы мероприятия.

Начало мероприятия – в 15:00.

Для тех, кому сложно добраться в Куяльницкий нацпарк самостоятельно, организаторы обещают предостиавить автобус. Отправление в 14:30 из Одессы, ул. Польская, 21 (центр).

Желающим принять участие в «атмосферном, веселом и вкусном» событии необходимо зарегистрироваться по ссылке, поскольку количество мест ограничено.

Читайте также: