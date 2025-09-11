Ключевые моменты:
- Завтра, 12 сентября 2025, в Куяльницком национальном парке состоится толока – акция по очистке Куяльницкого лимана;
- Организаторы обещают автобус из Одессы;
- Участников просят зарегистрироваться заранее – количество мест ограничено.
Об этом сообщается на странице Куяльницкого парка в Facebook.
«Друзья, ждем вас на самой полезной толоке этого лета! Вместе мы будем собирать соль, чтобы Куяльник мог дышать свободно! Лечим любимый лиман, чтобы он и дальше мог лечить нас», – призывают организаторы мероприятия.
Начало мероприятия – в 15:00.
Для тех, кому сложно добраться в Куяльницкий нацпарк самостоятельно, организаторы обещают предостиавить автобус. Отправление в 14:30 из Одессы, ул. Польская, 21 (центр).
Желающим принять участие в «атмосферном, веселом и вкусном» событии необходимо зарегистрироваться по ссылке, поскольку количество мест ограничено.
