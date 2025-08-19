Ключевые моменты:

Фильм «Санаторий» выдвинут на «Оскар-2026» от Ирландии в категории международного полнометражного фильма.

Лента показывает жизнь одесского санатория «Куяльник» на фоне войны и отражает силу духа украинского народа.

Детали фильма «Куяльник»

Мировая премьера фильма состоялась в марте 2025 года на кинофестивале CPH:DOX в Копенгагене. Работа получила награду лучшего ирландского полнометражного документального фильма на фестивале Galway Film Fleadh. Оператор фильма — украинец Денис Мельник.

Действие фильма разворачивается на фоне войны, где персонал и посетители санатория ищут лечение и восстановление. Показ в Ирландии запланирован на 5 сентября 2025 года.

Объявление короткого списка номинантов состоится 16 декабря 2025 года, финальной пятерки — 22 января 2026 года, а церемония вручения наград запланирована на март 2026 года в Лос-Анджелесе.

Другие достижения Украины на «Оскаре»

В 2024 году украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова получил «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Это была первая в истории Украины награда Американской киноакадемии, которая привлекла внимание мирового сообщества к трагическим событиям в Мариуполе во время войны.

