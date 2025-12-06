Ключевые моменты:

Сегодня, 6 декабря, в День ВСУ, в Одессе состоялась очередная акция инициативной группы «Гроші на ЗСУ».

Одесситы требуют от местных властей справедливо распределять средства на нужны обороны.

Также активисты протестуют против непрозрачного процесса обсуждения проекта городского бюджета-2026.

Акции группы проходят каждую субботу и пока будут продолжаться.

Стоит отметить, что неравнодушные одесситы, которые уже более двух лет подряд каждую субботу выходят к зданию мэрии, требуя от местных властей выделять деньги на нужды обороны, недовольны тем, что организация общественных слушаний, на которых обсуждался проект городского бюджета на следующий год, была непрозрачной и выступают против принятия бюджета-2026 без обсуждения.

«Граждане, которые будут платить налоги, должны иметь реальные механизмы влияния на распределение средств, а не полагаться только на депутатов», – цитирует участников акции Телеграм-канал «Одесской жизни».

По словам активистов, до тех пор пока они не будут услышаны властями, акции подобного рода будут продолжаться.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу к участникам группы «Гроші на ЗСУ» присоединились двое иностранцев.

