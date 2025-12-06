Ключевые моменты:

  • Сегодня, 6 декабря, в День ВСУ, в Одессе состоялась очередная акция инициативной группы «Гроші на ЗСУ».
  • Одесситы требуют от местных властей справедливо распределять средства на нужны обороны.
  • Также активисты протестуют против непрозрачного процесса обсуждения проекта городского бюджета-2026.
  • Акции группы проходят каждую субботу и пока будут продолжаться.

Стоит отметить, что неравнодушные одесситы, которые уже более двух лет подряд каждую субботу выходят к зданию мэрии, требуя от местных властей выделять деньги на нужды обороны, недовольны тем, что организация общественных слушаний, на которых обсуждался проект городского бюджета на следующий год, была непрозрачной и выступают против принятия бюджета-2026 без обсуждения.

Участники акции в Одессе, 6 декабря 2025

«Граждане, которые будут платить налоги, должны иметь реальные механизмы влияния на распределение средств, а не полагаться только на депутатов», – цитирует участников акции Телеграм-канал «Одесской жизни».

Читайте также: Миллиарды в год: почему власти Одессы не допускают жителей к планированию расходов

По словам активистов, до тех пор пока они не будут услышаны властями, акции подобного рода будут продолжаться.

В Одесі відбулася чергова акція ініціативної групи «Гроші на ЗСУ».

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу к участникам группы «Гроші на ЗСУ» присоединились двое иностранцев.

Статья по теме: Одесса действительно поддерживает ВСУ? Сколько тратится средств и на что они идут.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме