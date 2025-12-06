Ключевые моменты:

12 декабря 2025 года в Большом зале Одесской филармонии состоится гала-вечер мировой оперетты.

Дирижирует народная артистка Украины Оксана Мадараш.

В концерте участвуют солисты Наталия Ткачук и Иван Ковальев.

Прозвучат хиты Оффенбаха, Легара, Кальмана и других классиков жанра.

Гостей ждут увертюры, фантазии, вальсы, польки, чардаши и канканы.

В этот декабрьский вечер филармония превратится в пространство блеска, утонченного юмора и волшебной музыки. Зрители услышат самые любимые мелодии классической оперетты в исполнении ярких солистов и оркестра — от нежной лирики до комических и страстных номеров.

«Этот концерт — возможность напомнить, что оперетта значительно шире привычного венского образа. Она может быть романтичной, эксцентричной, драматичной и невероятно стильного звучания», — отмечает дирижер.

На сцене выступят солисты:

заслуженная артистка Украины Наталия Ткачук;

Иван Ковалев.

Гостей ждут:

хиты из оперетт Оффенбаха, Легара, Кальмана и других мастеров жанра;

эффектные оркестровые увертюры и фантазии;

танцевальные ритмы — чардаши, вальсы, польки, канканы;

изысканные сольные и ансамблевые номера с широкой палитрой эмоций.

Зрители смогут окунуться в мир блеска, легкости и игривого темперамента оперетты, почувствовать праздничное настроение и наполнить декабрьский вечер теплом и музыкой, обещают организаторы мероприятия.

Концерт состоится 12 декабря в Большом зале Одесской филармонии (Одесса, ул. Нины Строкатой, 15).

Начало в 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.

