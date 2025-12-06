Ключевые моменты:

  • 12 декабря 2025 года в Большом зале Одесской филармонии состоится гала-вечер мировой оперетты.
  • Дирижирует народная артистка Украины Оксана Мадараш.
  • В концерте участвуют солисты Наталия Ткачук и Иван Ковальев.
  • Прозвучат хиты Оффенбаха, Легара, Кальмана и других классиков жанра.
  • Гостей ждут увертюры, фантазии, вальсы, польки, чардаши и канканы.

В этот декабрьский вечер филармония превратится в пространство блеска, утонченного юмора и волшебной музыки. Зрители услышат самые любимые мелодии классической оперетты в исполнении ярких солистов и оркестра — от нежной лирики до комических и страстных номеров.

«Этот концерт — возможность напомнить, что оперетта значительно шире привычного венского образа. Она может быть романтичной, эксцентричной, драматичной и невероятно стильного звучания», — отмечает дирижер.

Афиша гала-концерта

На сцене выступят солисты:

  • заслуженная артистка Украины Наталия Ткачук;
  • Иван Ковалев.

Гостей ждут:

  • хиты из оперетт Оффенбаха, Легара, Кальмана и других мастеров жанра;
  • эффектные оркестровые увертюры и фантазии;
  • танцевальные ритмы — чардаши, вальсы, польки, канканы;
  • изысканные сольные и ансамблевые номера с широкой палитрой эмоций.

Зрители смогут окунуться в мир блеска, легкости и игривого темперамента оперетты, почувствовать праздничное настроение и наполнить декабрьский вечер теплом и музыкой, обещают организаторы мероприятия.

Концерт состоится 12 декабря в Большом зале Одесской филармонии (Одесса, ул. Нины Строкатой, 15).

Начало в 18:00.

Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.

