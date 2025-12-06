Ключевые моменты:
- 12 декабря 2025 года в Большом зале Одесской филармонии состоится гала-вечер мировой оперетты.
- Дирижирует народная артистка Украины Оксана Мадараш.
- В концерте участвуют солисты Наталия Ткачук и Иван Ковальев.
- Прозвучат хиты Оффенбаха, Легара, Кальмана и других классиков жанра.
- Гостей ждут увертюры, фантазии, вальсы, польки, чардаши и канканы.
В этот декабрьский вечер филармония превратится в пространство блеска, утонченного юмора и волшебной музыки. Зрители услышат самые любимые мелодии классической оперетты в исполнении ярких солистов и оркестра — от нежной лирики до комических и страстных номеров.
«Этот концерт — возможность напомнить, что оперетта значительно шире привычного венского образа. Она может быть романтичной, эксцентричной, драматичной и невероятно стильного звучания», — отмечает дирижер.
Вас также может заинтересовать: Афиша Одессы 5 – 11 декабря: Концерт Оли Поляковой, открытие главной елки и другие праздничные события
На сцене выступят солисты:
- заслуженная артистка Украины Наталия Ткачук;
- Иван Ковалев.
Гостей ждут:
- хиты из оперетт Оффенбаха, Легара, Кальмана и других мастеров жанра;
- эффектные оркестровые увертюры и фантазии;
- танцевальные ритмы — чардаши, вальсы, польки, канканы;
- изысканные сольные и ансамблевые номера с широкой палитрой эмоций.
Зрители смогут окунуться в мир блеска, легкости и игривого темперамента оперетты, почувствовать праздничное настроение и наполнить декабрьский вечер теплом и музыкой, обещают организаторы мероприятия.
Концерт состоится 12 декабря в Большом зале Одесской филармонии (Одесса, ул. Нины Строкатой, 15).
Начало в 18:00.
Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.
Выбор редакции: Музыкант с Одесчины играет на 12 инструментах: история, как его «украли» ромы.