Ужасный удар шахеда разрушил Инклюзивно-ресурсный центр №1 в Одессе, где помогали особенным детям, здание превратилось в руины.

Центр нашел временное убежище в лицее №122 на улице Старопортофранковской.

На помощь пришли ЮНЕСКО и другие международные партнеры.

Впервые в Одессе специалисты освоят американские методики для точной диагностики расстройств аутистического спектра (РАС). Это устранит субъективный фактор и даст родителям четкий ответ на вопрос о состоянии ребенка.

Восстановление здания: несмотря ни на что, разрушенное здание на Мечникова будет восстановлено. Его ждет капитальный ремонт, чтобы центр мог вернуться домой.

Новый адрес: где сейчас работает Одесский инклюзивно-ресурсный центр

Результаты работы инклюзивного центра впечатляют многих в Одессе: и родителей особых детей, и самих детей, и специалистов. Поэтому, чтобы не потерять наработанные достижения, нужно было быстро определить, где дальше будет работать коллектив. Ведь его помощи в Одессе нуждается почти тысяча детей.

Сразу после трагедии обсуждались различные варианты базирования центра.

Первое убежище предоставила Одесская специальная школа №75. Именно здесь центр работал до сентября, а теперь переезжает в лицей №122 на улице Старопортофранковской. Ремонтные работы в помещениях выполняет организация «10 апреля», а с оснащением, мебелью, оргтехникой помогает ЮНЕСКО. Ее представители побывали в Одессе, увидели разрушенный центр и приняли решение о помощи.

Не менее важно, что и 75-я школа, и 122-й лицей находятся в том же районе, что и разрушенный центр на улице Мечникова, на расстоянии всего в нескольких кварталах. В городском департаменте образования искали здание, которое находилось бы недалеко, было безопасным и подходило для размещения всех специалистов и детей. Благодаря такому подходу родителям не придется приспосабливаться к новому маршруту в попытках добраться до центра.

В инклюзивном центре теперь будут работать по новым методикам

Представители ЮНЕСКО также приобрели и передадут Центру уникальные методики.

– Есть компания, которая предложила нам освоить пять самых современных американских методик тестирования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а таких детей в мире становится все больше. Я мечтала освоить эти методики с момента открытия центра. Еще до ковида им обучали психологов. Но получить необходимые сертификаты наши специалисты не успели. Теперь компания, которая закупает эти методики, предлагает обучить наших специалистов, – рассказала директор центра Виктория Пастерначенко.

– Родители особых детей сталкиваются со многими проблемами при определении диагноза ребенка. Они часто обращаются к разным специалистам – психиатрам, дефектологам, неврологам, психологам. И каждый из них ставит свой диагноз. Иногда родители годами не могут понять, что же происходит с их ребенком. А комплексная методика ADOS-2 позволяет определить степень РАС у ребенка, полностью устраняя субъективный фактор оценки. Итоговый вывод будет давать компьютерная программа.

Также методики позволяют обследовать детей без учета возрастной категории, поэтому можно работать с человеком от одного года и до 25-30 лет. Они предоставляют объективную информацию о мышлении, речи, памяти, двигательной деятельности, о психологических и интеллектуальных проблемах.

Кроме того, родители будут иметь документ международного образца, с которым можно обратиться и в центры за рубежом.

Что будет с разрушенным зданием Центра?

В отношении центра на Мечникова принято решение о его капитальном ремонте. Второй этаж разрушенного корпуса снесут, а первый этаж и корпус ЛФК отремонтируют. Демонтажом займется департамент благоустройства горсовета, а ремонтом, после проведения необходимых тендеров, – фирма, которая строила центр. Виктория Пастерначенко очень на это надеется, потому что те, кто строил, лучше других знают разрушенное здание и поэтому быстрее приведут его в порядок.

Пока мы разговаривали с Викторией, было интересно наблюдать за местными котами. Они совсем не обращали внимания на разрушения, спокойно обходили территорию. Кажется, пушистики не сомневаются в том, что центр вернется на свою территорию и все здесь будет хорошо.

