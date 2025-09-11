Ключевые моменты:

12 сентября, 18:00 — Открытие сезона, Одесская филармония;

12–14 сентября — Байкерский фестиваль на закрытой базе отдыха ”Мотовикенд”, С. Барабой;

13 сентября, 18:00 — Бархатный опера-гала с участием мировой звезды Людмилы Монастырской, Одесская опера;

13 сентября, 19:00 — Закрытие летнего клубного сезона у моря. ITAKA;

14 сентября, 19:00 — Шоу о ментальном здоровье с юмором «Хэви ментал. Жизнь с нарциссом», клуб «Вырий».

В пятницу филармонический оркестр подарит премьерные исполнения произведений и глубину музыкальных переживаний.

В субботу знаменитая сцена одесской оперы засияет голосами, которые прославляют Украину далеко за ее пределами — Людмила Монастырская и другие звезды будут петь для вас. В воскресенье шоу Хэви ментал приглашает на новую программу в клубе Вырий.

Каждое событие дарит свой особый ритм и вкус: от тонкой лирики и высокого искусства — до искреннего смеха и ночных танцев. Все это создает общую атмосферу настоящей Одессы, где стоит быть, чтобы почувствовать жизнь во всех ее разнообразных оттенках.

Не менее интересными будут бесплатные события этих выходных: Кино, праздник спорта и гольф-форсаж: культурные события Одессы 12 — 14 сентября

12 сентября, 18:00. Открытие сезона. Оркестр Хобарта Эрла. Одесская филармония

В эту субботу оркестр под руководством Хобарта Эрла откроет новый сезон в Одесской филармонии программой, которая соединит поздний романтизм и ранний модернизм. Прозвучат произведения Шенберга, Сибелиуса (впервые в Украине), Грига, Малера и Каливоды (также премьера в Украине).

Солисты — флейтистка Надежда Дульдиер и гобоист Тарас Нестер. Это вечер европейской музыки с премьерами, глубокой лирикой и уникальными интерпретациями, который откроет новый насыщенный сезон. В программе — глубокие эмоции, изящные премьеры и диалоги инструментов, а за пультом — маэстро, чья интерпретация всегда звучит по-особенному.



12 — 14 сентября. Мотовикенд. С.Барабой.

Мотовикенд на закрытой базе отдыха. Фестиваль, который проходит только раз в год. Место, где гремит музыка, ревет мотор и трещит костер. Здесь в воздухе пахнет свободой, жареным мясом и бензином. Живая музыка, фудкорт, байкерские развлечения. Можно присоединяться даже, если у вас нет байка.



13 сентября, 18:00. Бархатный опера-гала. Одесская опера.

Еще один звездный вечер в Одесской опере – Бархатный Гранд-Гала «Звезды оперы».

Программа концерта объединит лучших оперных певцов Украины – солистов Национальных опер государства. Это – голоса, которые покоряют сердца слушателей во всем мире и прославляют украинское искусство на самых престижных оперных сценах. Настоящим украшением художественного форума станет участие мировой оперной дивы, народной артистки Украины Людмилы Монастырской. Музыкальным руководителем художественного проекта выступил главный дирижер театра Василий Коваль.

Сразу три маэстро встанут за дирижерским пультом – заслуженные артисты Украины Василий Коваль, Игорь Шаврук и Владимир Врублевский.



13 сентября, 19:00. Последняя вечеринка сезона. ITAKA

Сезон летних клубов подходит к концу. Поэтому в субботу – последняя вечеринка этого лета у моря под открытым небом. Прекрасный повод сходить в клуб, если вы там не были.



14 сентября, 19:00. Стендап «Хэви ментал. Жизнь с нарциссом». Клуб «Вырий»

Изюминка этого шоу в том, что каждый раз ведущие предлагают новую тему. На этот раз решили поговорить о «Жизни с нарциссом».

Что будет: зрители анонимно смогут задать вопросы, психотерапевт будет пытаться на них ответить, а комик поддержит всех шутками. Приглашаются все, кто хочет поддержать свое ментальное здоровье с помощью юмора и смеха.

