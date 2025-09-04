Ключевые моменты

В Одессе провели акцию «Я рятую Куяльник», собравшую около 150 участников.

Три громады и Национальный природный парк объединились ради спасения лимана от пересыхания.

На мероприятии прошли толока, мастер-классы и культурная программа.

Главная цель — привлечение внимания властей и подписание открытого письма президенту и правительству.

В акции приняли участие около 150 человек, включая жителей громад, расположенные рядом с Куяльницким лиманом, представителей Национального природного парка и активистов.

Участники устроили толоку на берегу, а также присоединились к мастер-классам по выпариванию соли, созданию сувениров и фасовке «куяльницкой соли». Для участников обустроили специальные фотозоны.

По словам местных жителей, лиман стремительно мелеет с 90-х годов, и без дополнительных источников воды он может полностью исчезнуть.

Во время мероприятия подписали открытое обращение к президенту и правительству с призывом разработать государственную программу по спасению уникального водоема.

Читайте также: