Ключевые моменты
- В Одессе провели акцию «Я рятую Куяльник», собравшую около 150 участников.
- Три громады и Национальный природный парк объединились ради спасения лимана от пересыхания.
- На мероприятии прошли толока, мастер-классы и культурная программа.
- Главная цель — привлечение внимания властей и подписание открытого письма президенту и правительству.
В акции приняли участие около 150 человек, включая жителей громад, расположенные рядом с Куяльницким лиманом, представителей Национального природного парка и активистов.
Участники устроили толоку на берегу, а также присоединились к мастер-классам по выпариванию соли, созданию сувениров и фасовке «куяльницкой соли». Для участников обустроили специальные фотозоны.
По словам местных жителей, лиман стремительно мелеет с 90-х годов, и без дополнительных источников воды он может полностью исчезнуть.
Во время мероприятия подписали открытое обращение к президенту и правительству с призывом разработать государственную программу по спасению уникального водоема.
