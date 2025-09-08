Ключевые моменты

Куяльницкий лиман в Одесском районе стремительно мелеет и оказался на грани исчезновения;

Одесситы и экологи начали сбор подписей под петицией с требованием провести экологическую экспертизу, разработать программу восстановления и восстановить русло реки Большой Куяльник;

Активисты предупреждают: утрата лимана приведет к экологической катастрофе.

Инициаторы петиции требуют провести экологическую экспертизу, создать государственную программу по восстановлению и сохранению лимана, а также наладить русло реки Большой Куяльник для стабилизации водного баланса.

По словам активистов, лиман высыхает не только из-за изменения климата, но и вследствие человеческой жадности и коррупционных решений, в частности из-за перекрытия русла реки. Представительница инициативной группы Наталья Михайленко призвала жителей поддержать петицию, подчеркнув, что Куяльник — это не только лечебные ресурсы, но и дом для птиц и редких растений.

“Дальнейшее снижение уровня воды приведет к потере его курортного и оздоровительного значения, уничтожению природных богатств, экосистемы и серьезным экологическим последствиям, а также экономическим последствиям для региона и государства”, — говорится в обращении.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе провели мероприятие «Я рятую Куяльник», целью которого стало привлечение внимания властей к проблеме обмеления Куяльницкого лимана.

Читайте также: