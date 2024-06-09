Куяльницкий лиман: чудо природы, которое мы можем потерять навсегда

Далее события развивались следующим образом. 12 июня 1833 года из управления бессарабского генерал-губернатора М.С. Воронцова было отправлено письмо одесскому градоначальнику А.И. Левшину, где говорилось об «устроении таковых купален по означенным планам и сметам хозяйственным образом в самоскорейшем времени».

Вскоре А.И. Левшин получил от архитектора Кошелева рапорт: «По поручению Строительного комитета, возложенному на меня предписанием от 14 сего июня с №2024 о построении 2-х купален при Кульницком лимане, в тот час приступил к производству работ. Июня 27 дня 1833 года. Кошелев». А через два месяца Кошелев рапортовал Одесскому строительному комитету: «По поручению комитета об устроении 2-х купален при Куяльницком лимане, ныне все работы построением окончены. Архитектор Кошелев. Августа 29 дня 1833 года».

Что представляет собой Куяльницкий лиман

Длина водоема — 28 километров. Средняя глубина — около одного метра. Наибольшая ширина — 3 км.

В лиман впадает река Большой Куяльник. В районе лимана находится самая низкая точка Украины — минус пять метров ниже уровня моря. В литературе славянских народов нынешние одесские лиманы назывались Солеными озерами.

Исторический факт: в 1904 году в куяльницкой грязелечебнице за сезон прошли лечение 40 тысяч человек.

Как началось создание лечебницы на Куяльницком лимане

26 июля 1833 года было напечатано первое сообщение в газете «Одесский вестник» о создании на Куяльницком лимане первой лечебницы. «Удостоверившись в целебных свойствах вод Одесскаго Куяльницкого лимана, начальство сделало распоряжение об устроении одного заведения подле самого берега, в котором желающие могли бы пользоваться лиманскими ваннами и смогли найти все нужные им удобства для себя. Сие заведение, состоящее из парников для теплых грязных и песчаных ванн и из палатки для холодных купален, приведено ныне к окончанию и передано для надзора доктору Андриевскаго.

Ежедневно дамы могут пользоваться палаткою для купания от 10 часов утра и до 6 вечера, а иное время утра и вечера предоставлено мужчинам; песчаныя и грязныя ванны принимаются от 10 до 2 часов дня».

Сохранились воспоминания, как выглядела куяльницкая «Лечебница песчаных и грязных ванн». «Одна стена теплого парника (деревянный барак) и половина крыши имели остекление. В котлах на очаге подогревалась лиманская вода для ванн. На солнце нагревалась до необходимой температуры грязь, после прогрева ею заполняли деревянные корыта в «парнике». Таким же простым было и лечение. Больного укладывали в грязь по самую шею на час, а иногда и более, до тех пор, пока больной не начинал ощущать неприятные симптомы, выражаясь медицинскими терминами — на грани теплового удара. Больного вынимали тотчас из грязи и обмывали в подогретой ванне с рапой лимана.

Холодные купальни строили над водой на расстоянии 20 сажень от берега. Устройство купальни было в виде палатки на сваях, вколоченных в дно. Для входа в нее ставили мостик с берега. В этих условиях Э.С. Андриевский начал активно оказывать реальную помощь больным людям. С максимальным эффектом старался использовать летний сезон, организовывая лечение как можно большему числу пациентов, наблюдал за результатами выздоровления. Делая пометки, анализировал, к каким именно болезням подходит лиман, а при каких бывает даже вреден».

Ищите здоровье в грязи

Бальнеологический курорт мирового значения на берегах Куяльника принято называть «украинским мертвым морем». Высокая концентрация солей в воде, целебные грязи превратили лиман в природную здравницу. Здесь проходили курс лечения члены многих королевских семей Европы, государственные деятели, космонавты, руководители СССР.

Соленые воды лимана, «оторвавшись» от моря, уплотнялись в рапу — насыщенный соляный раствор. Своеобразие лимана еще и в том, что на дне залегли слои иловой грязи. Она содержит множество различных минеральных частиц и органических веществ. Сложные химические процессы и «работа» различных бактерий придали иловой грязи бесценные лечебные свойства. Словно в гигантской лаборатории, вернее, подводном химико-фармацевтическом заводе, на дне непрерывно производится эта грязь. А по качеству, лечебным свойствам она стала своего рода мировым эталоном. Сульфидно-иловые Куяльницкие грязи способствуют уменьшению воспалительных процессов, укрепляют иммунитет и восстанавливают функции поврежденных органов и систем организма. Рапа лимана также имеет лечебные свойства, а минеральная вода «Куяльник» помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Первые добытчики соли и чумаки, развозившие добытую соль Куяльницкого лимана по России еще в прошлые столетия невольно испытали на себе целебное воздействие рапы и грязи. И пошли гулять по свету слухи и легенды о чудесных исцелениях. Это стало привлекать на берега Куяльницкого лимана больных людей, надеющихся облегчить свои страдания. Вслед за страждущими сюда потянулись любознательные врачи; самые решительные из них, как это было не раз среди русской медицины, проверяли действие рапы и грязи на себе, а затем пробовали лечить своих пациентов.

Не солью единой

Название уникального Куяльницкого лимана, по мнению историков, связано с высокой концентрацией соли в воде и происходит от тюркского слова «куянлык» (густой). А русский лингвист А.И. Соболевский в труде «Лингвистические и археологические исследования» пишет, что так у древних славян назывались лодочный причал, пристань.

В книге «Описание Украины» Боплана указывается, что этот лиман (Jezero Kujalik) изобиловал рыбой, здесь водились карпы и щуки «неимоверной величины». На «рыбалку» прибывали «целые караваны из мест, отстоявших на 50 миль и более».

В прошлом Куяльницкий лиман, как и Хаджибейский лиман, был заливом Черного моря. Предполагается, что на прилегающей к Куяльнику Жеваховой горе располагалось древнее поселение, а на берегу лимана находилась одна из пристаней оживленного торгового пути из Киева по рекам Рось — Южный Буг — Кодыма — Куяльник к берегам Болгарии и Греции. Этот путь имел то преимущество, что груженные товарами лодки шли к Черному морю, минуя днепровские пороги.

Так «мертвое море» или соленая лужа?

Сегодня украинское «мертвое море» Куяльник пересыхает и медленно двигается к статусу «соленой лужи». Здесь незаконно добывают песок «черные копатели». Днем и ночью экскаваторы грузят его на самосвалы, которые развозят строительный материал по всей Украине. Это ухудшает экологическую обстановку — в частности, на склонах много гнездовий птиц, которые страдают от действий «песочных» браконьеров. Время от времени правоохранительные органы совершают рейды в незаконные карьеры, изымают песок.

Активизировались браконьеры, ведущие незаконную добычу песка в верховьях Куяльницкого лимана. Они полностью перекрыли устье речки Большой Куяльник дамбой. Если бы не привлечение внимания общественности к «песчаным» браконьерам, то добыча песка осталась бы незамеченной, а в один далеко не прекрасный момент Куяльник высох бы полностью. Что касается единственного промышленного карьера, то необходимо отметить, что находится он в 15 км от лимана, в районе села Адамовка. Возможно, и эта построенная пескодобытчиками дамба, перегородившая реку, сыграла свою роль в обмелении лимана.

Кроме того, из лимана ведется добыча целебной грязи, которая потом продается за пределами Украины под видом грязи из Мертвого моря и входит в состав косметики Мертвого моря. Грязь добывают промышленным способом — экскаваторы черпают ее с обнажившихся участков дна лимана на глубине до полутора метров.

Пути спасения целебного водоема ученые из Одесского экологического университета видят в упорядочении стока реки Большой Куяльник, прекращении незаконной добычи песка и создании ландшафтного парка вокруг лимана. Проблема уничтожения уникального курорта стала настолько острой, что ею обеспокоились в украинском парламенте. В частности, в 2009 году в Генеральную прокуратуру Украины был направлен депутатский запрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к уничтожению Куяльницкого лимана. В результате были возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи полезных ресурсов, нарушители были привлечены к административной ответственности.

И у лиманов бывает жажда

Гидрогеологические исследования специалистов доказывают, что основной источник питания Куяльницкого лимана — подземные водоносные горизонты (что неудивительно, если учесть, что Куяльницкий лиман находится ниже уровня моря).

В лиман впадает несколько малых речек. Главная из них — Большой Куяльник. Наиболее крупные — реки в районах Красноселки и Ильинки. Именно сочетание пресной и морской воды, которая смешивается в лимане, делают грязи и воду залива лечебными.

Лиман регулярно меняет уровень. Он подвержен определенной цикличности. Периоды относительно высокого уровня воды продолжительностью от одного до шести лет сменяются более длительными периодами (10-20 лет) спада и усыхания. Известно, что в 1774, 1792, 1824, 1826, 1828, 1830, 1831, 1835, 1847, 1850, 1851, 1853, 1866, 1867 и 1869 годах, как и сейчас, на пересохшем дне Куяльника выпадала соль.

В среднем, за счет поступления воды из реки Большой Куяльник, многочисленных ручьев, балок по берегам лимана, стоков прибрежных сел в лиман должно попадать от 17 до 26 млн. кубометров воды в год. Кроме того, до 23 млн. кубометров воды Куяльнику дают осадки — дождь и снег. При этом ежегодное испарение из Куяльницкого лимана составляет около 42 млн. кубометров воды. То есть, в засушливые годы с малоснежными зимами лиман пересыхает. А наполняется он исключительно во время одного или нескольких сильных весенних паводков, после чего уровень воды 5-7 лет держится относительно высоким. Затем лиман снова начинает пересыхать.

В настоящее время информация о подземных водах, питающих лиман, стала недоступной для экологической общественности.

Черное море — донор Куяльника

Куяльницкий лиман соединяли с Черным морем в 1907-м и 1925 годах. Однако в исторических источниках об этом можно найти лишь скупые упоминания — о последствиях «вливания» ничего неизвестно.

В 2014 году трубопровод из Черного моря в обмелевший лиман заработал в Одессе. Вода поступала несколько месяцев. За этот период Куяльник пополнился 6-8 млн. кубическими метрами морской воды.

На сессии Одесского облсовета депутаты приняли обращение к центральным органам власти о необходимости создания курорта государственного значения на территориях национального парка «Куяльницкий».

Преподаватели и студенты Одесского государственного экологического университета проводят постоянный мониторинг состояния Куяльницкого лимана. Главная задача — определить, как влияет морская вода на целебный лиман. Самое важное — не допустить его цветения. Пару лет подряд лиман цвел красными водорослями, которые хорошо себя чувствуют в его соленой воде. Цветение отмечалось и на притоках, где вода пресная.

Один из разработчиков программы по спасению лимана, ректор экологического университета профессор Сергей Степаненко, уверен, что соленость воды не способствует «цветению» Куяльника. Он считает, что морских водорослей должно быть очень много, чтобы они прижились в лимане. Да и вода в водоеме намного солонее, чем в море. Следовательно, можно запускать морскую воду длительное время и даже при температуре выше 8 градусов.

Напомним: проект закачки черноморской воды в лиман подразумевает его возрождение за три года. В течение этого времени намерены перекачать порядка 25 млн. кубометров морской воды.

Еще проблема: засоление Куяльника. Закачка морской воды значительно снизила уровень солей. Уменьшили уровень солености и осадки — их за весь период реализации проекта выпало вдвое больше нормы. В идеале соли в лимане должны составлять 120-140 промилле.

О победах и планах

Есть у экологов и вестники первых побед. В частности, заведующий секцией хищных птиц одесского зоопарка Виктор Пилюга отмечает появление в акватории лимана новых птиц. К примеру, озерных чаек и куликов. Орнитолог отмечает, что это говорит о появлении для них пищи — различных беспозвоночных, которых здесь не было на протяжении последних лет из-за засухи и солености. То есть Куяльник возвращается к своей привычной жизни.

Проделанная работа, по заверению участников проекта, лишь начало. «Сейчас проводится работа по подготовке необходимой документации для создания Куяльницкого заповедника и придания статуса курорта самому лиману. Это долгая и кропотливая работа, но мы надеемся, что она будет проделана не зря», — заверяет Сергей Степаненко. А вот в ближайшей перспективе — расчистка рек, питающих Куяльник, и снос дамб, построенных местными жителями для своих нужд.

Есть и противники таких перспектив. «Люди лишатся источника воды, а государство вряд ли сможет вырыть необходимое количество артезианских источников для того, чтобы обеспечить тех, кто живет вдоль рек, питающих лиман. Поэтому снос незаконных дамб может иметь тяжелые последствия», — считает эколог и краевед Дмитрий Жданов.