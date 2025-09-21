Ключевые моменты:

Спуск 8 Марта в Одессе получил новое имя — в честь Виктора Скаржинского, выдающегося лесовода и агрария юга Украины.

Ещё в XIX веке Скаржинский стал одним из основателей агролесомелиорации — создавал лесополосы, экспериментировал с посадками, разрабатывал агротехнику для степей.

Его памятник был третьим по счёту в Одессе (после Дюка и Воронцова) — установлен в Городском саду, но исчез в советский период.

Краеведы считают, что Одесса должна восстановить бюст Скаржинскому, ведь его вклад в борьбу с засухами и пыльными бурями актуален и сегодня.

Скаржинский вместо карьеры чиновника выбрал земледелие

Виктор Петрович Скаржинский (1787—1861) — помещик и лесовод, херсонский губернский предводитель дворянства. Родился в селе Трикраты Ольвиопольского уезда Херсонской губернии (сейчас это Вознесенский район Николаевщины) в семье полковника.

Учился в Николаевском штурманском училище, затем в Одесском лицее. Служил в петербурге по линии народного просвещения, но чиновничья карьера его не привлекала, он заинтересовался сельским хозяйством и через 6 лет, в 1811-м, вернулся к родным пенатам.

Сельским хозяйством он смог заняться лишь в 1813 году: помешало наполеоновское войско. Херсонскую губернию не обязали создавать ополчение, но, тем не менее, Скаржинский быстро сформировал конный отряд из крестьян-добровольцев, вооружил за свой счет и принял на себя командование.

Эскадрон Скаржинского влился в действующую армию. Скаржинский был награжден двумя орденами, вернулся домой и наконец-то смог заняться желанным делом — земледелием.

Основным в земледелии края он считал накопление влаги. Скаржинский внедрил глубокую пахоту, более мощные плуги, завел крупнорослый, выносливый скот. В полеводстве ввел новые культуры. Занимался селекцией животных, растений.

Он устроил отличный конный завод, завел образцовые овчарни, вывез с Кавказа и акклиматизировал в наших краях особую породу овец— карачаевскую, а его рогатый скот венгерской породы отличался рослостью, выносливостью и силой.

С помощью лесополос Скаржинский оживил поля Юга Украины

Но самый значительный вклад Скаржинского-ученого — это разработка основ степного полезащитного лесоразведения. Он стал одним из зачинателей агролесомелиорации.

Вначале было немало неудач, большие материальные потери. Ведь профильных знаний у него не было, действовал он зачастую интуитивно, методом проб и ошибок. Но ничто не остановило его в борьбе с засухой. При испытании видов растений он использовал не только отечественный посадочный материал, но и выписывал его из-за рубежа.

В результате упорного труда ему удалось решить многие проблемы полезащитного лесоразведения, создать лесной питомник и разработать агротехнику выращивания посадочного материала в степных условиях.

К 1853 году лесопосадки Скаржинского занимали площадь свыше 400 гектаров. Из его питомников были взяты саженцы многих деревьев для Одесского ботанического сада. С удовольствием делился опытом, и не только с соседями: опубликовал ряд популярных статей, в которых описал наиболее оптимальные способы обработки земли под лес, ухода за лесными насаждениями и проанализировал влияние на них различных атмосферных явлений.

Памятник Скаржинскому стоял в Горсаду Одессы

Еще в 1820 г. Скаржинский был избран предводителем дворянства Херсонской губернии. Умер в 1861 году в Трикратах. В 1872 году в городском парке Одессы (Дерибасовский сквер) был уставлен его скульптурный бюст (средства собрали благодарные потомки вскладчину). Памятник Скаржинскому был третьим по счету одесским памятником, после памятников Дюку де Ришелье на Приморском бульваре и графу Воронцову на Соборной площади.

Из Горсада бюст исчез в 1937 году, потом обнаружился в Краеведческом музее, хотя сотрудники долгое время не могли его идентифицировать. Но до наших дней бюст Скаржинского не сохранился. Он был уничтожен при совершенно диких обстоятельствах, о чем “Одесская Жизнь” ранее уже рассказывала.

Кстати, некоторые одесские краеведы считают, что наш долг — восстановить бюст Скаржинского. Это будет намного лучше, чем заставлять Городской сад бронзовыми скульптурами, по их мнению, “сомнительного художественного качества”.

Немного отсебятины. Как коренной херсонец, готов двумя руками проголосовать «За» признание работ Скаржинского по пылезащитному лесоразведению архиважными для наших «югов». Не из пальца он высосал эту проблему. Потому что еще с 1960 годов я прекрасно помню пылевые бури, когда видимость была — я не утрирую — на расстоянии вытянутой руки! А дальше — всё, муть!

И тогда взялись высаживать защитные лесополосы вдоль полей и дорог, перпендикулярно направлению ветра. Конечно, это было лишь частью комплексной программы борьбы с пылевыми бурями, но частью важнейшей. И здесь явно не обошлось без изучения наследия Виктора Скаржинского.

Также нельзя не упомянуть самую большую в Европе Олешковскую пустыню (она во временно оккупированной части Херсонщины). Её площадь 160 тысяч га, с барханами до 20–30 метров высотой. Для сравнения: есть пустыня в Чехии — около 4 тыс. га, и в Испании есть сухой полупустынный регион (42 тыс. га).

Климат и ландшафт Олешковской напоминал классические пустыни: мало осадков, сильные ветра, скудная растительность. Пылевые и песчаные бури были серьёзной проблемой, и именно там начали создавать Олешковские хвойные леса для их остановки. Первые опыты по облесению песков проводились ещё в XIX веке — учёные и лесоводы высаживали акацию и сосну на подвижных песках (и как тут не вспомнить Скаржинского?)

Систематические работы начались в 1890-х годах. В 1892 г. около села Раденск (это совсем недалеко от Олешек) были заложены первые опытные сосновые посадки. Особенно масштабный размах эти работы приобрели в 1950-е – 1960-е, когда взялись за борьбу с эрозией почвы и пыльными бурями.

Для закрепления песков использовали сосну. Высаживали в сочетании с акацией, чтобы лучше удерживать песок. Работы велись десятилетиями. Олешковские хвойные леса заняли около 100 тысяч га — это крупнейший искусственный лес Европы на песках. Уверен, что там, на одном из высоких барханов, тоже был бы более чем уместен памятный бюст Виктора Скаржинского.

Валерий Боянжу, Херсон — Одессе

На анонсном фото — Бюст Скаржинского в Городском саду Одессы (изображение восстановлено из архивного фото с помощью искусственного интеллекта).