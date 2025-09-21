Погода, осень, осенние листья

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области завтра переменная облачность, без осадков. Ночью 11–16°С тепла, днем воздух прогреется до 21–26°С;
  • Ветер юго-восточный, 5–10 м/с;
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость до 500–1000 м.

Прогноз погоды в Одессе на 22 сентября

Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-16°С тепла, днем воздух прогреется до 21-23°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 сентября

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

