Ключевые моменты:
- В Одессе и области завтра переменная облачность, без осадков. Ночью 11–16°С тепла, днем воздух прогреется до 21–26°С;
- Ветер юго-восточный, 5–10 м/с;
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость до 500–1000 м.
Прогноз погоды в Одессе на 22 сентября
Как информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С тепла, днем воздух прогреется до 21-23°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 сентября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
