Кувалда деколонизаторов «нацелилась» на бюст Мичурина в Одессе

Об этом сообщает Телеграм-канал организации.
«Нашли в Одессе еще один памятник Мичурину. Направили обращение с требованием провести демонтаж. Если его не проведут до августа – проведет кувалда», – пригрозили активисты.
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Бюст Мичурина находится в Одессе на территории селекционного института по адресу Овидиопольское шоссе, 3.
Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в центре скандала из-за словесной перепалки с военнослужащим из-за памятника Пушкину.
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