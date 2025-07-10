Кувалда деколонизаторов «нацелилась» на бюст Мичурина в Одессе

Об этом сообщает Телеграм-канал организации.

«Нашли в Одессе еще один памятник Мичурину. Направили обращение с требованием провести демонтаж. Если его не проведут до августа – проведет кувалда», – пригрозили активисты.

Бюст Мичурина находится в Одессе на территории селекционного института по адресу Овидиопольское шоссе, 3.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в центре скандала из-за словесной перепалки с военнослужащим из-за памятника Пушкину.

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