Ключевые моменты:
- На пункте пропуска «Маяки – Паланка – Удобное» выявлена попытка ввоза техники Apple без декларирования и уплаты таможенных платежей;
- У гражданки Украины изъяли 22 iPhone 17 разных моделей и часы Apple Watch Ultra;
- Составлен протокол о нарушении таможенных правил, стоимость установит экспертиза.
Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Одесской таможни.
Крупную партию техники нашли во время таможенного досмотра рейсового автобуса «Кишинев – Одесса» и багажа его пассажиров. Гаджеты пыталась ввезти в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей гражданка нашей страны.
По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Стоимость изъятых предметов установит товароведческая экспертиза.
Напомним, ранее в рамках спецоперации по разоблачению преступных схем на таможне в Одесской области уличили нескольких должностных лиц, которые брали взятки за вывоз товаров без уплаты налога.
