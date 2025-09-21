Ключевые моменты:

  • На пункте пропуска «Маяки – Паланка – Удобное» выявлена попытка ввоза техники Apple без декларирования и уплаты таможенных платежей;
  • У гражданки Украины изъяли 22 iPhone 17 разных моделей и часы Apple Watch Ultra;
  • Составлен протокол о нарушении таможенных правил, стоимость установит экспертиза.

Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Одесской таможни.

Крупную партию техники нашли во время таможенного досмотра рейсового автобуса «Кишинев – Одесса» и багажа его пассажиров. Гаджеты пыталась ввезти в Украину без декларирования и уплаты таможенных платежей гражданка нашей страны.

Пограничники остановили попытку незаконного ввоза техники Apple на КПП «Маяки – Паланка – Удобное»

На пункте пропуска «Маяки – Паланка – Удобное» выявлена попытка незаконного ввоза техники Apple

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Стоимость изъятых предметов установит товароведческая экспертиза.

Напомним, ранее в рамках спецоперации по разоблачению преступных схем на таможне в Одесской области уличили нескольких должностных лиц, которые брали взятки за вывоз товаров без уплаты налога.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии