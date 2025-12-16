Ключевые моменты:
- В городе Гейдельберг появилась улица в честь нашего города.
- Этот немецкий город недавно стал партнером Одессы.
В Гейдельберге появилась улица Odessastraße
Как отметили в мэрии, это заметный жест со стороны немецкого города, который весной 2025 года официально стал партнером Одессы.
Гейдельберг неоднократно подтверждал свою поддержку. Город с 2022 года передавал гуманитарную помощь, в частности специализированную оммунальную и спасательную технику.
Кроме того, Гейдельберг принимал одесских школьников, открывая им доступ к образовательным и культурным программам, что способствует формированию длительных межмуниципальных связей и углублению партнерства между нашими городами.
