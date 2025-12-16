Ключевые моменты:

В городе Гейдельберг появилась улица в честь нашего города.

Этот немецкий город недавно стал партнером Одессы.

В Гейдельберге появилась улица Odessastraße

Как отметили в мэрии, это заметный жест со стороны немецкого города, который весной 2025 года официально стал партнером Одессы.

Гейдельберг неоднократно подтверждал свою поддержку. Город с 2022 года передавал гуманитарную помощь, в частности специализированную оммунальную и спасательную технику.

Кроме того, Гейдельберг принимал одесских школьников, открывая им доступ к образовательным и культурным программам, что способствует формированию длительных межмуниципальных связей и углублению партнерства между нашими городами.

