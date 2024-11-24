Советские названия одесских улиц: кем был Посмитный и как теперь называется эта улица

Чудо-колхоз

Если для начала вкратце, то Макар Анисимович Посмитный, чье имя носила улица в Приморском районе, – организатор колхозного производства, председатель колхоза им. XXI съезда КПСС Березовского района Одесчины, дважды Герой Социалистического Труда.

Он родился в 1895 году в селе Джугастрово (ныне – Ивановский район Одесской области). В юности в соседнем хуторе Гладкий нанялся батраком. Летом 1914 года вместе с другими батраками устроил бунт, протестуя против нищеты, был арестован и отправлен на фронт.

В годы Первой мировой служил командиром пулеметного расчета. Затем после победы большевиков в Гражданской войне стал активистом колхозного движения. В 1924 году в Гладком возникло товарищество по совместной обработке земли. Среди основателей колхоза был и Макар.

Вскоре возглавляемое им хозяйство в Гладком стало образцовым – благодаря правильной организации работы, знанию дела и новаторству. В 1929 году Макар Посмитный первым в стране(!) предложил сажать лесные полосы вдоль полей – для предотвращения выноса чернозема ветром (во время сильных степных бурь ветер разметал землю), сам же и выводил людей на посадку деревьев.

К 1938 году в селе (большая редкость по тем временам!) уже не было безграмотных. Там построили электростанцию, гостиницу, клуб, маслобойню, мельницу, большой коровник, школу, пробурили 2 глубинные скважины, провели проводное радио.

В годы Второй мировой Посмитный стал командиром орудийного расчета. Был ранен, вновь попал на фронт, воевал до 1945 года, честно заслужил 2 медали «За отвагу». Вернувшись с войны, снова в должности председателя колхоза отстраивал разрушенное.

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В 1947-м колхоз стал миллионером. В 1948-м – рекордный на то время урожай пшеницы с гектара – 33 центнера. Всего за 1 год построили новую электростанцию, кузницу, слесарку, нефтебазу, коровники, цементно-черепичный завод. Затем, с годами, появились винзавод, мукомольный комбинат, оборудованный для производства и расфасовки круп, пекарня, плодоовощной комбинат.

Посмитный внедрил в колхозе интенсивную систему мелиорации, и хозяйство получало не один урожай в год.

В 1960-е годы по его настоянию в Березовском районе Одесчины был построен и начал функционировать пионерский лагерь. А еще построили больницу на 50 коек.

К 1967 году хозяйство Посмитного на счету имело 3,3 млн рублей: это был просто трудовой подвиг с учетом ущербности колхозного движения. Среднемесячная зарплата по республике тогда равнялась 80 руб., а у Посмитного люди получали по 120 рублей. И плюс натуроплата – зерно, консервация, крупы, мука, овощи…

Макара Анисимовича Посмитного люди искренне любили и уважали и при жизни, и после его кончины в 1973 году. Было ведь за что и любить, и уважать.

Но прошли годы… Вот сообщение одесского сайта «Думская» от 6 марта 2015 года: «Сегодня, 6 марта, разбитый вандалами памятник Макару Посмитному после реставрации вновь установили на одноименной улице, сообщает пресс-служба горсовета. В октябре 2013 года, напомним, неизвестные сбили бюст с постамента и варварски разбили его». А потом, в соответствии с новым украинским законодательством, и у улицы его имя забрали…

Брат или не брат

Теперь она Балтиморская, в честь города – побратима Одессы. Это крупный город в штате Мэриленд (США), население на прошлый год превышало 560 тысяч душ.

Побратим – это от слова «брат». Здесь с этим все нормально. 4 сентября 2022 года в Одессе с визитом побывала американка Карина Мендель – Глава комитета по вопросам сотрудничества Балтимора и Одессы. Встретившись с мэром Одессы Трухановым, она сказала: «Многие спрашивают, почему в такое сложное время я решила приехать. Во-первых, я влюблена в Одессу. Во-вторых, я родилась в Украине, поэтому для меня очень важно организовать помощь своей родной стране». Вот это – БРАТСТВО!

А вот в вопросе с другим побратимом Одессы, венгерским городом Сегед, попахивает, похоже, не братством, а, уж простите, созвучным бл…вом. Из тех краев аж никак не слышно хотя бы голосов сочувствия одесситам (это как минимум, я уже не говорю об Украине в целом). «Помалкивают в тряпочку», как говорится, пока Орбан – их премьер-министр – подличает и политической проституцией занимается.

Так может имя нормального украинского трудяги-патриота Посмитного можно было оставить на уличных табличках, а Балтиморскую сделать вместо Сегедской!? Ладно, я в Одессе «залетный», беженец: не буду «совать свой нос в чужой вопрос» и лезть с советами в одесскую топонимику.

У меня и в родном Херсоне, откровенно говоря, подобная идея «не выстрелила». Там ведь у нас тоже улица так называего «побратима» имеется – в честь венгерского города с весьма трудно произносимым названием Залаэгерсег.

Микрорайон этот на сегодня – из самых смертельно опасных. Прилетает туда ежедневно и еженощно – с Левобережья от орков, перед которыми так ректально преклоняется хитро…опый глава Венгрии. По улице Залаэгерсег кровь и слезы льются, но что-то не слышно, что в городе Залаэгерсег народ с сине-желтыми флагами мэрию пикетирует, помогать побратиму-Херсону требует. Да и в Сегеде все тихо и благочинно…