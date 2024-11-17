Как улица Совхозная в Одессе стала Симиренко: за что мы любим этого выдающегося украинца

Не Мичурин

Послала меня как-то летом супруга в очередной раз. За яблоками на Привоз. Рядом стоит мужик, ох и балакучий, рот у него не закрывается: «Это ж не яблоки, это так. Я всегда жду конца сентября, когда мои самые любимые появятся – семириновка. Из семи сортов это яблоко выведено самим Мичуриным! На Тамбовщине в Мичуринске он яблоки новые изобретал».

Ах, ты ж, думаю, тамбовский волк пусть тебе яблоки «изобретает»! Пора, похоже, напомнить нашим читателям о знаменитой украинской семье предпринимателей Симиренко.

Один из этого знаменитого рода – Платон Симиренко помимо прочего серьезно занимался садоводством и вывел сорт яблок «ренет Симиренко». Я тоже, кстати, очень уважаю этот сорт и считаю, что было бы справедливо называть это яблоко… помидором. Все правильно, ведь в переводе с итальянского наш помидор это «pomo d oro», т.е. золотое яблоко. И сорт, выведенный Симиренко, этого очень даже заслуживает.

Первый Симиренко и его потомки

Первым из Симиренко упоминается Степан, он был казаком Запорожской Сечи, затем – чумаком. Умер в конце 18-го века. Его сын Федор был крепостным. Но! Он с тестем вначале арендовал мельницы над речкой Ольшанкой на Черкасщине, а потом умудрился и свои построить. И стал одним из первых в Украине сахарозаводчиков.

Федор выкупил у хозяина и себя, и двух своих сыновей – Платона и Василия. А затем… послал их учиться в Париж. Вот Платон то и стал известным помологом, основателем рационального садоводства не только в Украине, но и во всей тогдашней российской империи.

Но, как говорится, не яблоком единым. Платон был инженером-технологом, техническим руководителем торгового дома Симиренко. Он убедил родственников построить в Украине сахарный завод. И в 1843 году в эксплуатацию был введен первый в империи паровой песочно-рафинадный завод. Оборудование – французское!

Но железо есть железо, и как-то произошла поломка, производство замерло, большие убытки. А Франция то далеко… И тогда Симиренко решили построить невдалеке машиностроительный завод по выпуску оборудования и для сахарных заводов, и для других отраслей. Со временем тут же они построили первые пароходы, курсировавшие между Киевом и Кременчугом – «Украинец» и «Ярослав Мудрый».

Шестеро детей и ссора с Тарасом Шевченко

Шестеро детей было у Платона Федоровича. Известности как ученый-помолог (это наука о сортах яблок) добился успеха Лев Платонович. Как о Платоне, так и о его сыне Льве, можно в самом лучшем смысле сказать, что «яблоко от яблони недалеко падает».

Платон заложил великолепные сады, оборудовал оранжерею с сотнями самых различных плодово-ягодных растений. Там у него и «родился» наш всеобщий любимец – ренет Симиренко. Так что база у Льва Платоновича была – будь здоров!

Кстати, вот очень показательный эпизод из жизни Платона Симиренко, характеризующий его как человека. Ровно за 3 года до смерти, в январе 1860-го, он спонсировал издание «Кобзаря» немалым по тем временам тиражом 6,5 тысячи. Тарас Шевченко был крайне благодарен Платону Симиренко и широко афишировал его меценатство. Но Симиренко категорически не желал огласки! И между ними произошла ссора…

Совхоз – это не колхоз

Теперь вкратце о том, что такое совхоз. Это «СОВетское ХОЗяйство» – государственное сельхозпредприятие в СССР. В отличие от колхозов, бывших кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, совхоз был госпредприятием.

Появились они в 1928 году. В принципе, это был шаг к демократии по сравнению с такой «тюремной «системой как колхозы. Почему тюремной? Сельское население СССР начало получать паспорта только с 1974 года, а до этого для переезда в другую местность колхозникам требовалась заменяющая удостоверение личности справка от колхоза. Впрочем, это уже совсем отдельная тема.

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