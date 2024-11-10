Йод и агар для одесситов

Начнем с того, кто же такой Владимир Ипполитович Липский (1863-1937). Кто-то, почесав репу, может сказать: та слышал я, ботАн такой вроде был. Нет, уважаемые, это был знаменитый ученый-ботаник, член – корреспондент Академии наук СССР (с 1928), академик АН УССР (с 1919), ее вице – президент в 1921-1922 и президент в 1922-1928. Один из организаторов АН УССР.

Родом он сельчанин из Ривненской области. Окончил Киевский университет в 1886 году. После этого участвовал в многочисленных научных экспедициях по Подолью, Бессарабии, Крыму, Кавказу и Средней Азии. Особенно подробно изучал флору высокогорных районов Средней Азии, причем во многих из этих районов он побывал первым из ботаников. Результатом экспедиций стали более тридцати научных трудов и монографий.

С 1928 года Липский – директор Ботанического сада в Одессе. Во время работы в Одессе он внес большой вклад в оживление научной работы сада и его расширение, воспитание молодых ученых.

В 1927-1930 годах В.И. Липский изучал водоросли Черного моря, исследовал влияние морской флоры на возникновение и осаждение солей, принимал участие в работах Украинского института по каучуку и каучуконосам.

Особенное внимание он уделял исследованию филофоры красной. Эта водоросль стала материалом для изготовления иода и агар-агара (из него делают, среди прочего, мармелад), которые в то время ввозили из-за рубежа.

Так называемые иодные экспедиции на Черном море были проведены в 1930-1931 гг. и в результате в 1931 году благодаря деятельности Владимира Липского в Одессе был открыт первый на территории Украины иодный завод.

Липский работал директором Одесского ботанического сада до 1933 года. В 1936 году он совершил последнюю научную поездку – в Узбекистан и Туркменистан. Умер в 1937 году в Одессе. Его именем названо более 40 видов растений.

Автор апофеоза войны

Далее – о том, кто такой Василий Верещагин. Василий Васильевич – русский живописец, один из самых известных художников-баталистов второй половины XIX века.

Родился в 1842 году. Что касается переименования в Одессе топонима – это во исполнение нашего закона о деколонизации. «Дура лекс – сед лекс» говорили римляне (закон суров, но это закон).

Скажу честно: мне очень нравятся картины, принадлежащие кисти этого выдающегося мастера. Но вот на его родине, в нынешней эрэфии, по-моему, мало кто задумывается о его наследии.

А надо бы каждому призывнику в их военкоматах в обязательном порядке наколку сделать. Нет, не традиционную там «Не забуду мать родную и отца – мазурика». А на всю спину – картину Верещагина «Апофеоз войны».

И пусть понимает, бык сарайный, что там, на горе черепов, и его «бестолковка» легко очутиться может. Да что там может – обязательно очутится! И на лбу каждому их призывнику «татуху» набить: «13 апреля 1904 года, Порт-Артур».

Это дата и место гибели Василия Верещагина. Гибели, а не смерти! Гибели на войне, которую «великая россия» про…рала маленькой Японии. Художник-баталист был на борту броненосца «Петропавловск» вместе с адмиралом Макаровым, когда судно наскочило на японскую мину и пошло ко дну.

«Петропавловск» был флагманом Тихоокеанской эскадры и участвовал в боях с японским флотом. 13 апреля 1904 года броненосец подорвался на японской мине на внешнем рейде Порт-Артура и затонул. Громадина – 11 с половиной тысяч тонн водоизмещение, 110 метров длины!

Потеря корабля стала трагедией для русского флота. Маленькая, да удаленькая Япония надрала задницу насколько огромной, настолько и бездарной россии. Выводов из трагедии там делать не умеют. Маленькая, да удаленькая Украина более века спустя мастерски «приговорила» флагман черноморского флота эрэфии – крейсер «москва». Слава Украине!