Тайны Одессы: «Расстрельная» судьба памятника Скаржинскому в Горсаду

В 1872 году в одесском Горсаду был установлен памятник Виктору Скаржинскому (1788-1861) — одному из первых лесоводов южного края, или, как его называли, «садоводу степей».

«Одесская жизнь» недавно рассказывала о судьбе этого человека, много сделавшему для того, чтобы степная зона превращалась в цветущий край.

Нам известно, что бюст Скаржинскому был установлен в Горсаду в 1872 году, средства на него собирались одесситами по подписке.

Издание «Старая Одесса в фотографиях» сообщает, что памятник из белого мрамора был торжественно открыт 16 июня 1872 г. Скульптор — Прискорелли.

Бюст с надписью «Виктору Петровичу Скаржинскому, разведшему в знойных степях Херсонской губернии 400 десятин лесу хвойных и лиственных пород» простоял до 1930-х годов.

А вот недавно в краеведческой группе на Фейсбуке «Одесские краеведы. группа П.Нетребского» появилась информация о дальнейшей судьбе памятника Виктору Скаржинскому в Одессе.

Участник группы краевед Стелла Михайлова (Stella Mikhaylova) сообщает:

— Оказывается, история этого бюста не окончилась в 37 году. После создания в Одессе Краеведческого музея его принесли туда (случайно откопав на территории Горсада) и установили в вестибюле, где он достаточно долго простоял. То, что это был бюст именно Скаржинского, тоже поняли не сразу. Все было хорошо до момента, пока в музей не прибыл какой-то корреспондент столичной газеты, которого очень тепло принимали… Никто даже в страшном сне представить не мог, что у него с собой оказался пистолет. Хорошо выпив, он (скорее всего, личность с психическими расстройствами) достал его и выстрелил именно в бюст Скаржинского… В результате был скандал, кого-то наказали, обломки бюста куда-то унесли. Таким образом, уже в 80-х годах закончилась история этого памятника…

Одесский краевед Геннадий Калугин по этому поводу сообщает:

— Уверен, что Горсад не бронзовыми аттракционами нужно насыщать, а создать и установить на аллее, соединяющей улицы Пастера с Ланжероновской, два памятника-бюста — Ф.де Рибасу, подарившему сад городу, и В. Скаржинскому — садоводу степей.

Другие одесские историки и краеведы при обсуждении этого сообщения также высказали свое мнение в пользу установки памятников Ф.де Рибасу и В. Скаржинскому в одесском Горсаду.

Фото: интернет-ресурс Евгения Волокина «Старая Одесса в фотографиях»