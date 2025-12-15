Ключевые моменты:

Одесские улицы неоднократно переименовывались, отражая смену эпох, политики и общественных настроений.

Декоммунизация в Одессе стартовала в 2016 году и сопровождалась конфликтами между городской властью, ОГА и общиной.

Часть переименований была отменена или изменена через суды, что привело к длительной «топонимической чехарде».

После начала полномасштабной войны дерусификация городских названий получила новый импульс и масштаб.

Решения о переименовании часто принимались без публичных объяснений, что вызывало непонимание и сопротивление части одесситов.

Одесса с Рихтером и Мазепой: первые переименования

Декоммунизация одесских топонимов началась в 2016 году. Тогда, согласно решению горсовета, новые названия получили около десятка улиц и переулков. В частности, на карте Одессы были увековечены имена Святослава Рихтера и Давида Ойстраха.

На этом «отцы города» и успокоились. Вот только тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил оптимизировать затянувшуюся декоммунизацию. И своим распоряжением переименовал около полусотни одесских улиц.

Чем вызвал бурную реакцию одесситов. Одни хвалили губернатора за смелую директиву, другие — осуждали. Критики считали, что в документе представлены улицы, названия которых не имеют отношения к коммунистическому режиму. Следовательно — под действие закона о декоммунизации не подпадают.

Тогда возмущённые «самоуправством» Саакашвили одесситы даже подали президенту Украины петицию с просьбой остановить переименования.

«Одесская жизнь» не только следила за «топонимическими баталиями», но и отражала мнения одесситов. Так, многие были против переименования улицы 25-й Чапаевской дивизии, ведь именно это воинское соединение в 1941 году обороняло Одессу.

И вообще, названия улиц следует сохранять — как вехи в истории города, считали горожане. Иначе начнётся чехарда с переименованиями при каждой смене власти.

Были и противоположные мнения. Губернатор выполнил закон — и очень хорошо, что в Одессе появились улицы Небесной Сотни и Мазепы. Порядок в головах одесситов нужно наводить — чтобы не зарождались бредовые идеи о Новороссии и Одесской народной республике. Были предложения и вовсе радикальные — переименовать Куликово поле в площадь Святой инквизиции. Обо всём этом мы писали уже тогда.

Как стирали и возвращали на одесские улицы Терешкову и Гайдара

Городская власть новые названия не признала. В 2017 году на сессии горсовета депутаты снова переименовали улицы, декоммунизированные Саакашвили. Некоторым из них вернули прежние названия.

В частности, на карту Одессы вернулись проспект Маршала Жукова, переименованный ОГА в проспект Небесной Сотни, улицы Валентины Терешковой (Героев Крут), Гайдара (Ивана и Юрия Лип), Белинского (Леонтовича).

Правда, Приморский районный суд признал решение горсовета незаконным. Остановил переименования своим распоряжением и тогдашний мэр Геннадий Труханов. По слухам, это произошло после того, как с ним «аргументированно» поговорил глава МВД и представители администрации президента.

Одесситы на «топонимическую чехарду» отреагировали более чем активно. Кто-то категорически предлагал «привлечь к ответственности всех, кто проголосовал за это сепаратистское предложение». Кто-то утверждал, что «настоящие одесситы — за старые названия». Были и компромиссные варианты: «переименование улицы нужно обсуждать с её жителями». Впрочем, большинство резюмировало: «Как улицу ни назови — фасады всё равно сыплются».

Страсти вокруг Жукова

Тем временем «страсти вокруг Жукова» разгорались. Событием, вызвавшим ожесточённые споры, стал демонтаж членами организации «Национальный сопротивление» барельефа «маршала победы» с фасада здания Приморского военкомата. Сделано это было с разрешения военных — активисты предъявили соответствующий документ.

Вечером на месте демонтированного барельефа состоялся митинг-реквием — с цветами и свечами. Организовал его депутат Одесского горсовета от «Оппоблока» Богдан Гиганов. После начала полномасштабного вторжения он сбежал в Россию и призывал к капитуляции Украины.

Митинг прошёл спокойно — под наблюдением полиции. На другой стороне улицы собрались активисты «Национального сопротивления». После окончания акции они сожгли цветы и портрет Жукова, разбили лампадки.

А между одесситами из-за сноса мемориала разгорелся серьёзный конфликт:

«Жуков после Второй мировой войны в Одессе за два года очистил город от всей бандитской нечисти, воров и мародёров», — утверждали одни.

«Пока не развенчалась пропаганда, для немцев Гитлер тоже был героем», — возражали другие.

«Это откровенный плевок в лицо одесситам. Одесса будет патриотическим украинским городом, но мы всегда будем с уважением относиться к тем, кто защищал наш город, освобождал его от фашистской наволочи», — говорил тогда Геннадий Труханов.

О топонимической чехарде в Одессе и судебном вердикте

В 2020 году после обращения Труханова историко-топонимическая комиссия горсовета проголосовала за возвращение проспекту Небесной Сотни имени Маршала Жукова, а улице Инглези — 25-й Чапаевской дивизии.

Были проведены общественные слушания. В них приняли участие всего 715 одесситов. Из них за возвращение прежних названий проголосовали 464. Против — 251. Вопрос должен был быть вынесен на сессию горсовета.

Тем временем чехарда с переименованиями горожанам уже надоела. Их мнения публиковала на своих страницах «Одесская жизнь».

«Других проблем нет. Это самое главное. Теперь заживём по-новому», — горько иронизировали одесситы.

«Переименовывать улицы легче и дешевле. А вот вернуть прибрежные зоны?» — снова задавался вроде бы риторический вопрос.

«Главное, что перед выборами будет шум и сигнал “своим” избирателям. А потом им, избирателям, просто скажут — ну, не вышло», — резюмировал потенциальный электорат.

В то же время одесская организация партии «Европейская солидарность» подала на Труханова в суд. Ведь маршал Жуков и 25-я Чапаевская дивизия Институтом нацпамяти Украины внесены в список лиц и названий, подпадающих под декоммунизацию. Как следствие — Одесский окружной административный суд признал попытку мэра вернуть прежние названия двум «декоммунизированным» топонимам незаконной.

«Одесская жизнь» без российских деятелей и названий

С началом полномасштабной войны вопрос переименований — избавления от советского и российского наследия — становится всё более актуальным. Очередной перечень дерусифицированных топонимов должен был быть утверждён на сессии горсовета.

Депутат Пётр Обухов предложил тогда переименовать более 100 улиц. Их список был разделён на группы:

российские географические названия;

российские деятели, не имеющие отношения к истории Одессы или Украины;

всемирно известные российские деятели.

Тогда же инициативная группа подняла вопрос о демонтаже памятников Екатерине II и Александру Суворову — маркеров «русского мира».

Одесситы горячо обсуждали эту тему. И «Одесская жизнь» публиковала все, нередко противоположные мнения:

«Я только за!» — заявляли одни.

«Давайте займёмся этим после нашей победы, сейчас есть много других более важных дел», — были убеждены другие.

«Не надо ничего менять, дело не в названиях улиц», — настаивали третьи.

А кто-то возмущался: «Может, и за Пушкина возьмёмся?» — не подозревая, что вопрос демонтажа памятника поэту будет волновать одесситов и дальше. Тем более что в 2023 году Верховная Рада приняла законопроект «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Переименование без объяснений

Согласно закону, одесский городской голова должен был вынести решение о переименованиях до 27 апреля 2024 года. Этого не произошло. И полномочия перешли к главе областной военной администрации Олегу Киперу. Он подписал распоряжение о переименовании 432 топонимов в Одесской области, из которых 85 — в Одессе. Среди них улицы Пушкинская, Жуковского, Бунина, площадь Толстого.

Новые названия улиц города вызвали целую волну эмоций и протестов среди одесситов. На вопросы, которые «Одесская жизнь» направила в ОВА с целью разъяснения переименований, нам не ответили. Поэтому мы до сих пор не понимаем, почему были переименованы улицы с нейтральными названиями «Княжеская», «Дворянская», «Братьев Поджио», «Коблевская», «Политкаторжан», «Ляпуновых»? По какому принципу, например, в честь Киры Муратовой назвали именно улицу Льва Толстого, а не Романа Кармена, рядом с которой много лет жила кинорежиссёр.

Переименование городских топонимов продолжается. Чтобы читателям было легче ориентироваться в новом пространстве, «Одесская жизнь» создала постоянно обновляемый справочник, где можно найти полный список всех переименованных улиц, переулков и площадей города. Здесь регулярно добавляются новые топонимы, уточняется информация.

