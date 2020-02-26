История Одессы: 148 лет назад в Горсаду появился третий городской памятник

Скаржинский родился в тот день, когда войска Суворова взяли турецкую крепость под Очаковом. Его отец был ранен в этом бою, и в честь победы дал своему сыну имя Виктор. По семейной традиции, юноша получил образование в морском кадетском корпусе, однако отказался продолжать военную династию и выбрал службу в министерство просвещения.

Когда началась Отечественная война 1812 года, Скаржинский на свои деньги собрал, экипировал и вооружил добровольческий эскадрон, который воевал в составе Южной армии.

После войны Скаржинский вернулся в Одессу. Владения его семейства простирались от Вознесенска до Первомайска. И Виктор Петрович, который мечтал насадить в одесской степи леса, занялся их разведением. Из-за границы он выписывал редкие саженцы, и, несмотря на то, что не имел сельскохозяйственного образования, проводил эксперименты с высадкой и грунтами. В конце концов, он добился того, что в нашем климате приживались даже экзотические растения.

Кроме того, Скаржинский занимался овцеводством, выводил новые породы лошадей, разводил пчел и высаживал виноградники. Из его питомников взяты многие саженцы деревьев для ботанического сада.

Местные помещики не верили в его начинания и даже посмеивались над ним, зато европейцы охотно приезжали к Скаржинскому для обмена опытом.

Умер Виктор Петрович в 1861 году.

Через десять лет после его смерти одесситы решили установить памятник замечательному человеку. А еще через четыре месяца — 16 июня 1872 года — в Городском саду был установлен бюст Скаржинского из белого каррарского мрамора. Его автором стал петербургский скульптор Трискорелли. Это был третий памятник знаменитым одесситам после Дюка и Воронцова.

В 1930-х годах памятник Скаржинскому был снесен.

Фото: old.odessa.ua

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