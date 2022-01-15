Смерть жены футболиста и самосожжение в Подольске: главные события Одессы 14 января

Чем запомнилась «Одесской жизни» пятница, 14 января 2022 года? Смерти на дорогах, попытка самосожжения, штормовое предупреждение, критика экологами нового курорта и фоторепортажи. И это не полный список тем, о которых мы писали вчера.

Начали мы день, рассматривая фото:

Одесская Люстдорфская дорога по-прежнему в ямах: когда закончат строительство кабельной линии (фото)

На одесскую Старосенную площадь вернулся трамвай №11 (фоторепортаж)

Потом рассказали о ночной атаке хакеров на украинские правительственные сайты

Раскрыли обман интернет-аптеки: как украинское лекарство вдруг «офранцузилось»

Предупредили об обрезке веток коммунальщиками: Одесситов просят 2 дня не парковать авто на Юго-Западном массиве

Сообщили о трагическом случае на трассе Одесса – Рени, где автобус сбил насмерть пешехода

А потом и о смерти на дороге красавицы-жены известного футболиста: В ДТП на въезде в Одессу погибла жена Олега Данченко

Но трагедии на этом не закончились: Мужчина совершил самосожжение в центре города в Одесской области

Предупредили одесситов об ухудшении погоды: В Одессе объявили штормовое предупреждение: ожидается шквальный ветер

Рассказали, как городское планирование может изменить Одессу

И почему появляется плесень на стенах да как ее убрать

Объяснили Можно ли заболеть COVID-19 и гриппом одновременно?

Дали слово экологам о проекте «Дунайя»: быть ли новому курорту и почему против экологи?

Порадовались оттепели в парке Победы: пруд-каток и «кафе» для пернатых (фоторепортаж)

И сообщили, где в Одессе можно вакцинироваться от ковид 15 и 16 января

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