Урбанизм: как городское планирование может изменить Одессу

Урбанизм в Одессе: как разумное планирование может изменить город
«Градостроительство всё. Несите урбанизм», – эта фраза принадлежит архитектору Николаю Чепелеву и посвящена дальнейшему развитию Одессы. Ведь границы города давно установлены и о градостроительстве речь уже не идет. Так что следующий шаг — это внутренние изменения, необходимые для создания комфортного города и удобства горожан. И тут на помощь приходит урбанизм. «Одесская жизнь» запускает новую рубрику — о небольших переменах в городском планировании, которые могут сделать из Одессы по-настоящему счастливый город, а из одесситов — счастливых людей.
АВТОР: Мария КОТЕЛЬНИКОВА • ФОТО: из открытых источников
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Почему от городского планирования зависит счастье горожан?
Многие из нас не задумываются о том, что именно приносит нам счастье. И здесь речь не о денежном выигрыше, взаимной любви или выздоровлении от неприятной болезни. Хотя, конечно, все это однозначно взбодрит наши эндорфины и вызовет бурную радость. Но что насчет счастья в повседневной жизни?
Ежедневно на наше настроение влияют дом, в котором мы живем; двор, через который проходим; улицы, по которым гуляем; транспорт, на котором ездим, и здания, которые нас окружают. То есть город. И, с одной стороны, то, каким будет город, зависит только от его горожан. Но и люди точно так же зависят от того, что вокруг них. И в их силах начать «раскачивать» ситуацию в свою пользу.
Эксперимент по созданию «счастливого города» провел мэр Боготы (столица Колумбии. — Прим. ред.) Энрике Пеньялоса. До него этот город был на слуху из-за частых похищений людей и убийств. После него — из-за фантастических перемен, радикально изменивших город. Пеньялоса стал тем человеком, который доказал, что урбанизм работает.
Урбанизм — это направление в градостроительстве XX века, утверждающее необходимость создания и развития больших городов.
Что общего между Боготой и Одессой?
Несомненно, перемены в Боготе к лучшему — это личная заслуга ее мэра. Его упорное желание превратить упадочный город в счастливый. При этом одно из главных посланий Энрике Пеньялосы очень простое. Он уверен: если относиться к людям по-особенному, они и сами так начнут себя вести. Так, по его мнению, формируется новое общество. И человека из этого общества Пеньялоса ставит на первое место.
Можно возразить, мол, где Пеньялоса и Богота, а где мы и Одесса? Но по сути проблемы больших городов во многом похожи. И, взяв за основу пример столицы Колумбии, можно найти способы решения одесских проблем. Вот только перемены происходят там, где их действительно хотят. И начинается все с мелочей. Такие простые изменения, как создание пешеходного центра, выделение полос для велодорожек и общественного транспорта, облагораживание парков и установка качественного уличного освещения, в реальности создают совершенно другую атмосферу в городе. Дружелюбную к людям.
Так, Энрике Пеньялоса уверен, что сегодня именно урбанизм является главным способом трансформации и жизнь людей можно улучшить даже в условиях экономической нестабильности. Необходимо лишь обратить внимание на то, что делает город и горожан счастливыми.
Основные задачи городской среды:
- максимизировать радость;
- способствовать здоровью и не провоцировать заболевания;
- давать чувство контроля, комфорта и самостоятельности;
- развивать ощущения смысла жизни и целостности;
- развивать устойчивость в условиях экономических и экологических потрясений.
Ранее мы рассказывали о том, чем дышит Одесса: в каких районах города самый загрязненный воздух?
Хотите комфортный город — будьте громче
Так, архитектор Николай Чепелев считает, что у Одессы пока еще есть два варианта развития. Можно повторить практику успешных современных городов, как, к примеру, Копенгаген, в котором еще в 1947 году воплотили мастер-план, ориентированный на каждого жителя. А можно продолжить современное движение в никуда. Одесса, конечно, так или иначе останется. Но в первом случае у нее есть все шансы стать комфортным и интересным городом, а во втором — она превратится в обычный, ничем не примечательный провинциальный город Украины.
Конечно, можно возразить, мол, повезло Боготе, а мы вот ждем и никак не дождемся. Да, в этом плане наша ситуация сложнее, но тоже решаема. Вот только в этом решении есть один важный «неприятный» момент.
Архитектор уверен, что перемены могут начаться только в случае, если одесситы поверят в то, что равнодушие по отношению к происходящему вокруг — это путь в никуда. И пора уже влиять на ситуацию в городе. Начинать можно с малого: интересоваться решениями чиновников, ходить на выборы и требовать от депутатов выполнения их обещаний. Потому что просто выраженное себе под нос недовольство ничего не дает. Необходимо быть громче — жалобы на горячую линию, выходы на митинги и даже посты в соцсетях могут заставить чиновников осознать, что мало быть выбранными и назначенными, надо еще и что-то делать. И когда все совпадет — голос горожан и политическая воля — город начнет развиваться в правильном русле. Строительство станет логичным, реставрация здоровой, а жизнь комфортной.
Кстати, канадский урбанист Чарльз Монтгомери, который уже много лет участвует в реорганизации систем разных городов, в своей книге «Счастливый город. Как городское планирование меняет нашу жизнь» описал эту нашу проблему:
Иногда кажется, что факторы, определяющие будущее города, нам неподконтрольны. Можно ощущать свою незначительность перед лицом таких монументальных сил, как сфера недвижимости, тирания градостроительного кодекса, инерция бюрократии или долговечность того, что уже построено. Велик соблазн решить, что работа по изменению города — забота далеких чиновников, которых государство наделило властью. Но поддаваться таким соблазнам чревато».
Эта публикация про урбанизм в Одессе — первая в нашей новой рубрике «Счастливый город». В этой рубрике мы будем регулярно будем рассказывать о том, как маленькие перемены ведут к большим изменениям. Показывать, что мы можем менять и какие незначительные, на первый взгляд, действия могут улучшить нашу жизнь. Объяснять, как те или иные, кажется, далекие факторы влияют на наше самочувствие и настроение. И показывать, как в принципе незначительные усилия горожан могут превратить нашу любимую Одессу в комфортный, дружелюбный и счастливый город.
Например, думали ли вы когда-то о том, что адресные таблички — это один из показателей города, дружественного к людям? Об этом читайте в следующем выпуске рубрики.
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