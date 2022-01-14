Урбанизм: как городское планирование может изменить Одессу

Хотите комфортный город — будьте громче

Так, архитектор Николай Чепелев считает, что у Одессы пока еще есть два варианта развития. Можно повторить практику успешных современных городов, как, к примеру, Копенгаген, в котором еще в 1947 году воплотили мастер-план, ориентированный на каждого жителя. А можно продолжить современное движение в никуда. Одесса, конечно, так или иначе останется. Но в первом случае у нее есть все шансы стать комфортным и интересным городом, а во втором — она превратится в обычный, ничем не примечательный провинциальный город Украины.



Конечно, можно возразить, мол, повезло Боготе, а мы вот ждем и никак не дождемся. Да, в этом плане наша ситуация сложнее, но тоже решаема. Вот только в этом решении есть один важный «неприятный» момент.



Архитектор уверен, что перемены могут начаться только в случае, если одесситы поверят в то, что равнодушие по отношению к происходящему вокруг — это путь в никуда. И пора уже влиять на ситуацию в городе. Начинать можно с малого: интересоваться решениями чиновников, ходить на выборы и требовать от депутатов выполнения их обещаний. Потому что просто выраженное себе под нос недовольство ничего не дает. Необходимо быть громче — жалобы на горячую линию, выходы на митинги и даже посты в соцсетях могут заставить чиновников осознать, что мало быть выбранными и назначенными, надо еще и что-то делать. И когда все совпадет — голос горожан и политическая воля — город начнет развиваться в правильном русле. Строительство станет логичным, реставрация здоровой, а жизнь комфортной.