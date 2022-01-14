Новости Одессы и Одесской области

Одесситов просят 2 дня не парковать авто на Юго-Западном массиве

Одесситов просят 2 дня не парковать авто на Юго-Западном массиве

В субботу, 15 января и воскресенье, 16 января 2022 года, в Одессе будет частично затруднено движение транспорта на Юго-Западном массиве – здесь будет работать спецтехника коммунальщиков.
Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

Подписаться

Как пояснили в горсовете, в эти дни коммунальное предприятие «Горзелентрест» планирует заняться обрезкой веток деревьев. Работы будут проводиться на участке от площади Толбухина до 1-й станции Люстдорфской дороги.

В связи с работой спецтехники будет затруднен проезд транспорта.

Коммунальщики просят одесситов и гостей города не парковать свои авто на указанном участке дороги, поскольку припаркованные автомобили препятствуют работе спецтехники.

Как сообщалось ранее, сегодня, 14 января, в центре Одессы будет частично затруднен проезд по улице Польской. Это связано с проведением работ по санитарной обрезке деревьев на участке от улицы Еврейской до улицы Бунина.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить