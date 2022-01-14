Одесситов просят 2 дня не парковать авто на Юго-Западном массиве

В субботу, 15 января и воскресенье, 16 января 2022 года, в Одессе будет частично затруднено движение транспорта на Юго-Западном массиве – здесь будет работать спецтехника коммунальщиков. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

Как пояснили в горсовете, в эти дни коммунальное предприятие «Горзелентрест» планирует заняться обрезкой веток деревьев. Работы будут проводиться на участке от площади Толбухина до 1-й станции Люстдорфской дороги.

В связи с работой спецтехники будет затруднен проезд транспорта.

Коммунальщики просят одесситов и гостей города не парковать свои авто на указанном участке дороги, поскольку припаркованные автомобили препятствуют работе спецтехники.

Как сообщалось ранее, сегодня, 14 января, в центре Одессы будет частично затруднен проезд по улице Польской. Это связано с проведением работ по санитарной обрезке деревьев на участке от улицы Еврейской до улицы Бунина.

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