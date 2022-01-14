Можно ли заболеть COVID-19 и гриппом одновременно?

В Украине зарегистрировали распространение трех вирусов гриппа. Симптомы гриппа похожи на COVID-19, иногда их можно спутать. Но можно ли заразиться двумя болезнями одновременно?

Давайте разберемся, стоит ли беспокоиться по поводу «двойного удара» гриппа и ковида.

Это вообще возможно, заразиться гриппом и коронавирусом одновременно?

Да, это возможно. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что COVID-19 и грипп — это респираторные заболевания. Они распространяются воздушно-капельным путем, когда мы чихаем, кашляем, разговариваем или просто дышим. Заболеть также можно, трогая зараженные поверхности, а затем прикасаясь немытыми руками к глазам, носу или рту.

Вакцина от коронавируса не защищает от гриппа. Это два разных вируса, несмотря на схожие симптомы и течение болезни. По словам врачей, меры предосторожности против COVID-19 помогают остановить распространение гриппа. Люди ходят в масках, соблюдают дистанцию, работают удаленно. Но если не соблюдать эти правила, то можно заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

Что произойдет, если человек заболеет ковидом и гриппом одновременно?

Врачи говорят, что последствия для иммунной системы могут быть катастрофическими. Оба заболевания вместе, определенно могут быть более вредными для легких. Есть риск серьезной дыхательной недостаточности.

Во Всемирной организации здравоохранения подтверждают эту информацию. Если больной COVID-19 будет госпитализирован, и его легкие будут поражены — то дополнительное заражение гриппом наверняка приведет к тяжелому течению заболевания.

Оба эти заболевания могут вызывать кашель, озноб, ломоту в теле, иногда рвоту и диарею. И грипп и COVID-19 могут привести к пневмонии. Обе эти болезни могут быть бессимптомными, легкими, тяжелыми и смертельными, подчеркивают в Центре биомедицинских исследований университета Джонса Хопкинса.

Как лечить грипп и коронавирус, если заболеть ими одновременно?

Сложно сказать. Для гриппа и COVID-19 используют разные методы лечения. В основном пытаются побороть симптомы, а в тяжелых случаях подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Для лечения гриппа в Минздраве Украины рекомендуют постельный режим, обильное питье и жаропонижающие препараты. Антибиотики и противовирусные препараты стоит пить только по назначению врача, подчеркивают в МОЗ. Организм очень быстро к ним привыкает, если употреблять их без контроля.

Лечение COVID-19 зависит от тяжести болезни. Легкой формой можно переболеть, соблюдая постельный режим. В более тяжелых случаях требуется специальные препараты или госпитализация.

Украина закупает разные лекарства для лечения ковида — к примеру, Ремдесивир. Это противовирусный препарат, который одобрен в США. Его вводят внутривенно, курс лечения составляет от 5 до 10 дней.

Как избежать одновременного заражения гриппом и ковидом?

Вакцинация — это один из лучших способов избежать «двойного удара». Всемирная организация здравоохранения рекомендует привиться вакцинами от COVID-19 и гриппа. ВОЗ считает допустимым введение обеих вакцин в ходе одного приема. Однако, если человек уже болеет коронавирусом, то лучше подождать, пока не придет отрицательный тест на COVID-19.

Вакцинироваться от гриппа вполне актуально до второй волны заболевания, которую прогнозируют в феврале-марте. По словам заведующей Одесским областным центром клинической иммунологии Людмилы Самойленко, иммунитет формируется в течение 2-4 недель после вакцинации от гриппа. Максимально сильный иммунитет будет через 1 месяц. Если человек столкнется с вирусом гриппа, когда иммунитет еще не до конца сформировался, то все равно болезнь будет протекать легче. В организме уже будут антитела, которые займутся обезвреживанием вируса. Даже небольшое количество антител однозначно лучше, чем ничего.

Не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции, ношении масок и мытье рук. Это профилактика от респираторных заболеваний.

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