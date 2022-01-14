Новости Одессы и Одесской области

Одесский парк Победы в январе: пруд-каток и «кафе» для пернатых (фоторепортаж)

Одесский парк Победы в январе: пруд-каток и «кафе» для пернатых (фоторепортаж)

Что ни говори, а одесский парк Победы так и манит к себе горожан, причем в любое время года: есть здесь и где погулять, и чем заняться, и что пофотографировать.
Вот и фотокорреспондент «Одесской жизни» решил на днях в очередной раз наведаться в этот парк – в первый (и, надеемся, далеко не последний!) раз в 2022 году. Что же он заметил на этот раз?

Подписаться

Так как эта неделя была довольно морозной, парковый пруд замерз, да так, что некоторые смельчаки даже отваживались кататься по нему на коньках. Но, к слову, стоит отметить, что при этом они все же сильно рискуют, и повторять такой «подвиг» мы не советуем. Но не все такие «экстремалы» – многие просто неспешно прогуливаются рядом и отдыхают на скамейках – благо день выдался хоть и морозный, но погожий.

Январь в парке Победы31
Январь в парке Победы30
Январь в парке Победы29
Январь в парке Победы28
Январь в парке Победы27
Январь в парке Победы26
Январь в парке Победы11
Январь в парке Победы8

Также смотрите наш фоторепортаж: Зима в парке Победы: горки, снежки и замерзший пруд

Зимнее время – не самое приятное для пернатых: найти корм им гораздо сложнее. Но одесситы и тут всегда готовы прийти на помощь. Так, в парке Победы уже давно принято устанавливать всевозможные кормушки для птиц, и каких тут только нет! Некоторые привлекли внимание и нашего фотографа:

Январь в парке Победы24
Январь в парке Победы23
Январь в парке Победы22
Январь в парке Победы21
Январь в парке Победы20

Смотрите также: Октябрь по-одесски: осенние переливы в парке Победы (фоторепортаж)

А все таки хорош наш парк Победы! Причем в любое время года, и даже тогда, когда новогодние праздники почти закончились…

Январь в парке Победы25
Январь в парке Победы19
Январь в парке Победы18
Январь в парке Победы17
Январь в парке Победы16
Январь в парке Победы15
Январь в парке Победы14
Январь в парке Победы13
Январь в парке Победы12
Январь в парке Победы10
Январь в парке Победы9
Январь в парке Победы7
Январь в парке Победы6
Январь в парке Победы5
Январь в парке Победы4
Январь в парке Победы3
Январь в парке Победы2
Январь в парке Победы

Другие январские фоторепортажи «Одесской жизни»:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить