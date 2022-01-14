Одесский парк Победы в январе: пруд-каток и «кафе» для пернатых (фоторепортаж)

Что ни говори, а одесский парк Победы так и манит к себе горожан, причем в любое время года: есть здесь и где погулять, и чем заняться, и что пофотографировать. Вот и фотокорреспондент «Одесской жизни» решил на днях в очередной раз наведаться в этот парк – в первый (и, надеемся, далеко не последний!) раз в 2022 году. Что же он заметил на этот раз?

Так как эта неделя была довольно морозной, парковый пруд замерз, да так, что некоторые смельчаки даже отваживались кататься по нему на коньках. Но, к слову, стоит отметить, что при этом они все же сильно рискуют, и повторять такой «подвиг» мы не советуем. Но не все такие «экстремалы» – многие просто неспешно прогуливаются рядом и отдыхают на скамейках – благо день выдался хоть и морозный, но погожий.

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Зимнее время – не самое приятное для пернатых: найти корм им гораздо сложнее. Но одесситы и тут всегда готовы прийти на помощь. Так, в парке Победы уже давно принято устанавливать всевозможные кормушки для птиц, и каких тут только нет! Некоторые привлекли внимание и нашего фотографа:

А все таки хорош наш парк Победы! Причем в любое время года, и даже тогда, когда новогодние праздники почти закончились…

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