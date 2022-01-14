Музей в «маминой квартире», смерть в маршрутке и вернувшиеся трамваи: главные новости Одессы за 13 января

Чем запомнился «Одесской жизни» четверг, 13 января 2022 года? Запуск первого за 11 лет украинского спутника, подготовка к открытию музея Михаила Жванецкого в его квартире на Старопортофранковской, нелепый и одновременно страшный инцидент в маршрутке… Но и это еще не все важные и интересные события.

13 января 2022 года, в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска запустила ракету Falcon 9 со 105 спутниками на борту, среди которых – украинский спутник «Сич-2-30».

Обычный одесский дом в районе Привоза станет необычным. Здесь, на Старопортфранковской, 133, находится квартира, в которой Михаил Жванецкий жил с мамой с 1945 года. Эта квартира, которую Михал Михалыч называл «Мамина квартира», превращается в его музей.

В одесской маршрутке №146 скончался мужчина. Предварительно, причиной смерти стала передозировка наркотиком.

После окончания капитального ремонта улицы Новощепной ряд в Одессе после долгого перерыва возобновляют работу трамвайные маршруты №3 и №11.

Команда КВН «Джентльмены Одесского университета» уже в четвертый раз вручила премию выдающимся одесситам в память о своем художественном Яне Гельмане. Кто же удостоился премии в этом году?

А еще мы узнавали, где в Одессе открыли пункты обогрева, почему в Одессе не работает фуникулер и как новострой на улице Приморской меняет облик старого города.

Фото Юлии Сущенко