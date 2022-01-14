Ночная атака хакеров: в Украине «легли» правительственные сайты

В ночь на пятницу, 14 января 2022 года, произошла массированная атака хакеров на правительственные сайты Украины.

Атаке подверглись сайты Кабмина, Министерства образования, иностранных дел, спорта, энергетики, ГСЧС, агрополитики, охраны окружающей среды, Минветеранов, а также сайт «Дія» (при этом мобильное приложение работает и дает лишь частичные сбои).

На некоторых страницах взломщики оставили антиукраинское послание на украинском, русском и польском языках. Лексика этого сообщения свидетельствует, что его написали люди, не владеющие польским языком.

В настоящее время специалисты восстанавливают работоспособность пострадавших интернет-ресурсов. Некоторые сайты уже возобновили работу, стальные будут доступны в ближайшее время.

Позже в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины сообщили, что в результате атаки хакеров утечки персональных данных украинцев не произошло и контент сайтов изменен не был.

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