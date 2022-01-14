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Ночная атака хакеров: в Украине «легли» правительственные сайты

Ночная атака хакеров: в Украине «легли» правительственные сайты

В ночь на пятницу, 14 января 2022 года, произошла массированная атака хакеров на правительственные сайты Украины.

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Атаке подверглись сайты Кабмина, Министерства образования, иностранных дел, спорта, энергетики, ГСЧС, агрополитики, охраны окружающей среды, Минветеранов, а также сайт «Дія» (при этом мобильное приложение работает и дает лишь частичные сбои).

На некоторых страницах взломщики оставили антиукраинское послание на украинском, русском и польском языках. Лексика этого сообщения свидетельствует, что его написали люди, не владеющие польским языком.

В настоящее время специалисты восстанавливают работоспособность пострадавших интернет-ресурсов. Некоторые сайты уже возобновили работу, стальные будут доступны в ближайшее время.

Позже в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины сообщили, что в результате атаки хакеров утечки персональных данных украинцев не произошло и контент сайтов изменен не был.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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