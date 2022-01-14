На одесскую Старосенную площадь вернулся трамвай №11 (фоторепортаж)

С четверга, 13 января 2022 года, в Одессе возобновлено движение трамваев по маршруту №11, соединяющем площадь Старосенную возле железнодорожного вокзала и площадь Алексеевскую на Молдаванке. По сообщению мэрии города, трамваи №11 снова ходят в связи с завершением реконструкции перекрестка Новощепного ряда и улицы Пантелеймоновской.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» запечатлел, как на Старосенную площадь прибывает трамвай №11, который не ходил здесь почти два года:

Ранее в КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что по окончании капремонта Новощепного ряда также возобновят движение трамваев №3. Они выйдут на маршрут 15 января. Этот маршрут продлят до улицы Пастера.

Ранее сообщалось, что в Одессе начали испытывать новые рельсы в Новощепном ряду.

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