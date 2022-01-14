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«Дунайя»: быть ли новому курорту и почему против экологи?

«Дунайя»: быть ли новому курорту и почему против экологи?

В Одесской области, на Жебриянской пересыпи, отделяющей озеро Сасык от моря, собираются построить новый курорт под названием «Дунайя». Почему экологи против?

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Однако эти места входят в европейский и национальный перечень природных объектов особого природоохранного интереса, и экологи уверены, что подобное строительство уничтожит уникальную экосистему.

Дунайя

Распоряжение об основании государственного предприятия «Дунайя» глава Одесской облгосадминистрации подписал еще в конце декабря прошлого года. Проект, который намерены реализовать одесские областные власти, поистине грандиозен: на природной косе появится десятикилометровая набережная, вырастут 80 отелей с казино на 20 тысяч мест и огромный концертный комплекс на 50 тысяч зрителей.

Однако экологи относятся к проекту негативно. Жебриянская пересыпь составляет часть «Изумрудной сети», которая включает в себя природные объекты с особым статусом. Экологи уверены, что масштабное строительство приведет к уничтожению экологической системы, эти места лишатся курортно-рекреационных свойств, что делает бессмысленной саму идею будущего курорта.

Визуализация проекта Дунайя

Проект «Дунайя»

Кроме того, «Дунайя» будет граничить с национальным природным парком «Тузловские лиманы» и Дунайским биосферным заповедником. Директор «Тузловских лиманов» Ирина Выхристюк считает, что строительство негативно скажется на экосистеме и может нанести непоправимый вред уникальной заповедной природе. С ней согласен и доктор биологических наук Иван Русев. По его мнению, строительство принесет вред «краснокнижным» животным и птицам, а также приведет к уничтожению пересыпи между озером Сасык и морем.

Еще два года назад экологи предложили создать здесь зону регулируемой рекреации — когда люди смогут отдыхать в этих местах, но застраивать их будет запрещено. Однако власти на это предложение пока не отреагировали.

Ранее мы уже рассказывали о планах властей и представителей бизнеса построить в Одесской области новый город-курорт с зоной для азартных игр, 10-километровой набережной и десятками отелей на 20 тысяч мест.

 

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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