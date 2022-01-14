Почему появляется плесень на стенах и как ее убрать

Плесень представляет серьезную угрозу для здоровья, а также наносит ущерб ремонту в квартире. Удалить споры плесени не так сложно, но если не устранить причину, то она будет появляться снова и снова.

Давайте разберемся, какие есть способы справиться с плесенью на стенах и что можно сделать, чтобы ее больше не было.

Что вызывает плесень на стенах?

Основная причина плесени — это влажность. В Одессе климат умеренно-морской, по классификации Кеппена — влажный континентальный, близкий к субтропическому. Для плесени такие условия довольно благоприятные. Нужно следить, чтобы квартира хорошо проветривалась, либо пользоваться специальными осушителями воздуха. Цены на осушители воздуха начинаются от 1200 гривен.

Вторая распространенная причина появления плесени — конденсат. Обычно это происходит на внешних стенах, потому что они более холодные. Конденсат может стать идеальной питательной средой для плесени. Многие одесситы «точечно» утепляют свои стены снаружи, чтобы избавиться от сырости. Но по строительным нормам так делать не стоит — изменение фасада должно быть системным, единым для всего здания.

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Еще одна причина, которая часто вызывает плесень на стенах — утечка воды. Если водопроводные трубы давно не меняли, то вода может протекать в соединениях. Влага попадает на стены, накапливается и становится рассадником всех видов бактерий. Появление плесени в такой ситуации будет неизбежным.

Как убрать плесень на стенах?

Можно сходить в магазин и купить спрей от плесени. Но есть несколько проверенных домашних средств. Обязательно наденьте резиновые перчатки и защитные очки перед применением:

Эфирное масло чайного дерева . Это одно из самых безопасных средств от плесени. Оно не только очищает, но и предотвращает повторное появление плесневых спор. Размешайте 1 чайную ложку в 1 стакане воды. Хорошенько встряхните и перелейте в бутылку с распылителем. После нанесения на заплесневелый участок стены, дайте высохнуть в течение часа, а затем вытрите сухой тканью. Бутылек эфирного масла стоит от 50 гривен

. Это одно из самых безопасных средств от плесени. Оно не только очищает, но и предотвращает повторное появление плесневых спор. Размешайте 1 чайную ложку в 1 стакане воды. Хорошенько встряхните и перелейте в бутылку с распылителем. После нанесения на заплесневелый участок стены, дайте высохнуть в течение часа, а затем вытрите сухой тканью. Бутылек эфирного масла стоит от 50 гривен Пищевая сода. Смешайте воду и соду 50/50, чтобы получилась паста. Нанесите на проблемный участок и соскоблите пятна плесени. Затем смешайте 2 столовые ложки соды с 2 стаканами воды, хорошенько встряхните и налейте в бутылку с распылителем. Опрыскайте место, которое вы скоблили и дайте средству высохнуть. Это предотвратит дальнейшее размножение плесени

Уксус . Его можно наносить на плесень не разбавляя водой. Используйте ткань, чтобы стереть пятна. Если плесень сложно удалить, возьмите старую зубную щетку

. Его можно наносить на плесень не разбавляя водой. Используйте ткань, чтобы стереть пятна. Если плесень сложно удалить, возьмите старую зубную щетку Лимонный сок. Выжмите сок из лимонов и смешайте с любым средством для мытья посуды. Нанесите смесь на пораженный участок, подождите 5 минут, а затем вытрите сухим полотенцем. Можно использовать щетку, если плесень не хочет удаляться

Не забывайте, что плесень опасна для здоровья. Она может вызвать аллергию и проблемы с дыханием. Если плесень не убрать, то споры способны раздражать слизистую глаз, носа, кожные покровы, горло и легкие.

Как удалить плесень с гипсокартона?

На влажном бумажном покрытии гипсокартона плесень распространяется довольно быстро. Прежде чем начинать очистку, примите взвешенное решение — возможно, стоит заменить лист гипсокартона. Если поверхность листа мягкая на ощупь, значит влага и плесень повлияли на его структуру. В этом случае лучше потратить время на небольшой ремонт и заменить гипсокартон.

Сделайте раствор соды, уксуса и воды соотношением 2:1:1. Распылите на гипсокартон и подождите 10 минут. Возьмите щетку средней жесткости, почистите пятно плесени круговыми движениями. Удалите остатки салфеткой или тканью.

Когда вы удалите споры плесени, нужно будет высушить гипсокартон. Установите обычный вентилятор и направьте его на стену. Может потребоваться несколько часов или даже сутки, прежде чем стена высохнет. Купите в строительном магазине грунтовку для удаления плесени. Нанесите ее на высохший лист гипсокартона для создания защитного слоя.

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Фото: HaywardScore, PortersCleaning, TrueValue

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