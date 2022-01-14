Не верь глазам своим: как украинское лекарство вдруг «офранцузилось»

В одном из недавних выпусков (№ 50 от 15 декабря минувшего года) «Одесская жизнь» информировала читателей о том, как можно заказать лекарства через Интернет. В продолжение темы решили провести эксперимент — в лучших традициях журналистики «проверить на себе».

Нашему коллеге понадобился препарат «Эссенциале». Это лекарство заказали онлайн, на одном из специализированных ресурсов. Что из этого получилось — расскажем в деталях.

Написано: Украина, подразумевай – Франция

Зашли на сайт Tabletki.ua, ввели наименование лекарственного препарата и получили результат — множество предложений (позиций) в различных аптеках Одессы. Бытует мнение, что качество фармацевтической продукции, выпускаемой в странах Евросоюза, выше. Правда, и цена — также. Однако нет правил без исключений, показалось, когда поиск увенчался, можно сказать, успехом.

В электронном поисковике абсолютное большинство аптек предлагают «Эссенциале» украинского производителя: «Ессенціалє Н р-н д/ін. 250 мг амп. 5 мл №5. Виробник — «Галичфарм». Только одна аптечная сеть (правда, достаточно разветвленная) рекламирует эти инъекции (пять ампул по 5 мл) европейского производителя. В тексте рекламного объявления прямо указано: «Санофі, Франція».

Смотрим, сопоставляем и обнаруживаем: в нашем конкретном случае цена на данный препарат — что украинского, что французского производителя — почти одинаковая. При этом, как пояснили специалисты, именно «Санофи» (Sanofi, со штаб-квартирой в Париже) — одна из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Выпускаемый ею «Эссенциале» — бренд, входящий в десятку лидеров аптечных продаж во многих странах мира.

Заказываем упаковку инъекций этого производителя — прямо на сайте, и спустя минут пятнадцать получаем подтверждение: номер заказа, сроки для выкупа, адрес и часы работы аптеки. Все прекрасно, отправляемся по указанному адресу, на улицу Героев Крут. Заходим, называем номер заказа, оплачиваем и получаем товар.

Открываем фирменный бумажный пакет («Сеть аптек «Подорожник»), в который продавец уложила упаковку лекарства, и здесь выясняется, что производитель препарата вовсе не французский. На оборотной стороне коробочки с ампулами написано: «Виробник: АТ «Галичфарм», Україна. 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8». Интересуемся у аптекарей: почему в их рекламе страной-производителем значится Франция? Девушка за прилавком отвечает: «Объяснить не могу, у нас есть только такой…». В диалог «вмешивается» ее коллега, очевидно, старшая по аптеке: «Что объяснять? Это и есть «Эссенциале», другого не бывает». (Подтекст: чего вы, дескать, еще хотите-требуете?..) Она добавляет: «Подходит вам или не подходит, это нас не интересует. Вы уже купили, а лекарства возврату и обмену не подлежат…».

Это при том, что все происходит в помещении аптеки: не прошло и пяти минут с момента оплаты товара, который все еще находится в руках продавщицы. На просьбу дать координаты руководства сетью аптек она парирует: «Подорожник» — это больше 1000 аптек по всей Украине. А руководство — во Львове, их телефонов у нас нет. Есть только телефон горячей линии — вон, на входной двери…».

Словом, скатертью дорога: обслуживание — «европейское».

Бам, бам, бам, бам…

Звоним на ту самую «линию», излагаем ситуацию, просим пояснений. Женский голос отвечает: «Сфотографируйте упаковку лекарства и вышлите нам по вайберу». На вопрос о «вайберском» номере обещает прислать. Приходит сообщение под брендом «Мережа аптек БАМ», куда именно следует выслать снимки. «Сбрасываем», в ответ — тишина.

Несколько часов спустя еще раз звоним на горячую линию. На этот раз отвечает молодой человек, который «не в курсе вопроса». Вкратце излагаем, заодно интересуемся: «Почему за «Подорожник» отвечает БАМ? Как можно созвониться с руководством (владельцами) сети?

«БАМ — це наші партнери. Що ж до другого питання — не знаю, допомогти не можу», — утверждает оператор горячей линии. То ли «Подорожника», то ли БАМа. Просим его передать по «административной лестнице» пожелание о связи с кем-то из руководителей.

Через какое-то время от аптеки БАМ приходит SMS: «Санофі — диверси­фіко­вана фармацевтична компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Парижі, Франція. Виробник є французький, але дистриб’ютор Україна».

Успокоим читателей: диверсифицированный — не от термина «диверсия». Диверсификация — это распространение сферы деятельности фирмы на производство различных видов продукции или на различные рынки.

Что до заданных нами конкретных вопросов — известное молчаливое: «Ждите ответа…». Ожидая, мы навели некоторые справки, как-то прояснилась ситуация.

Как пояснили эксперты, основные объемы продукции «Санофи-Авентис Украина» реализует через национальных дистрибьюторов — оптовые компании, которые сотрудничают напрямую с аптечными сетями по всей территории Украины. Таких партнеров у упомянутой выше компании — более десятка.

Не вырубишь топором…

«Что думать-гадать, когда производитель лекарства четко указан на упаковке — в строке, которая так и обозначена: «Виробник: АТ «Галичфарм», Україна. 79024, м. Львів…», — констатировали в Государственной службе по лекарствам и контролю за наркотиками. — Другой вопрос — кто производитель недостоверной рекламы, кто ее размещает, в частности, в Интернете. Согласно пункту 6 статьи 1 Закона Украины «О рекламе», недобросовестной является реклама, которая вводит или может ввести в заблуждение ее потребителей, нанести вред вследствие своей неточности, недостоверности, двусмысленности и т.д.».

Известно, что реклама — основной двигатель торговли. Она есть повсюду: по телевизору, в Интернете, смартфонах, на бордах. Но одно дело, когда ее много, а другое — когда она содержит искаженные данные, вводит в заблуждение и нарушает права потребителей.

Согласно положениям Закона Украины «О рекламе», «недостоверной является реклама, содержащая сведения, которые не соответствуют действительности, неправдивую информацию о продавце либо изготовителе товара…».

В описанном выше случае с сетью аптек мы наблюдаем искусственное «офранцуживание» товара либо просто оконфуживание его реализатора. (Слово конфуз заимствовано именно из французского языка в середине XIX в., восходит к латинским confusus, confusio — «беспорядок, смятение, замешательство»).

Как подчеркнули в Госпотребслужбе, «законодательно запрещено распространение в рекламе неполных, неточных или ложных сведений, вводящих в заблуждение». Там же уточнили: «За эти нарушения рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламорас­пространитель несут юридическую ответственность».

Ресурс Tabletki.ua подчеркивает свою официальную позицию (по тексту оригинала): «Ми залишаємо за собою право визначати типи рекламних проявів, які будуть прийматися і відображатися. Ми не будемо приймати будь-яку рекламу, яка є неточною, недобросовісною та не відповідає вимогам до реклами на законодавчому рівні. Тabletki.ua дотримується основних принципів реклами відповідно до Закону України «Про рекламу».

Не секрет, что в современном мире для продвижения товаров либо услуг бизнес использует различные, нередко довольно изобретательные, маркетинговые инструменты. Реклама на рынке здравоохранения и фармацевтики не является исключением. Благо, если делается это честно, добросовестно и с умеренной жаждой получения прибыли. Насколько совместимы понятия здоровья, человеческой жизни и материальной выгоды, рассуждать, наверное, бессмысленно. Здесь все и всем ясно.

В Конституции Украины (в частности, ст. 49) прописано, что каждый человек имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Существенной составляющей этого права является доступность лекарственных средств и медицинских изделий. Вместе с тем их доступность также предусматривает доступность полной и достоверной информации об этих средствах, их эффективность и безопасность.

ОТ РЕДАКЦИИ. Возможно, случай, описанный автором материала, — просто ошибка. И тогда ее нужно исправить и извиниться перед покупателем. А мы, к сожалению, видим отсутствие нормальной коммуникации.

И урок для наших читателей — будьте внимательны!

Ранее мы рассказывали о том, кто и когда может получить лекарства по страховке.

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